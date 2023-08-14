Hindistan'da Şiddetli Yağışlar ve Toprak Kaymaları: 50'den Fazla Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar ve Toprak Kaymaları: 50'den Fazla Ölü

Son Güncelleme: 15.08.2023 10:10

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları sonucunda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Himaçal Pradeş eyaletindeki Shiv Tapınağı'nda meydana gelen toprak kayması sonucunda 14 kişinin cesedine ulaşıldı. İçişleri Bakanı, Ulusal Afet Müdahale Gücü ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına başladığını duyurdu. Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 24 saat içinde şiddetli yağışların devam edeceğini ve vatandaşları uyararak nehir kenarlarından uzak durmalarını istedi. Eyaletin acil durum operasyon merkezi, felaket nedeniyle 752 yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetti

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

The Times of India gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor.

Hindistan'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetti

50'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son 24 saatte eyalette 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 20'nin üzerinde kişinin de mahsur kaldığını belirterek, ölü sayısının artmasını öngördüklerini bildirdi.

Hindistan'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetti

14 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Himaçal Pradeş'in Shimla kentindeki Shiv Tapınağı'nda meydana gelen toprak kaymasının ardından 14 kişinin cesedine ulaşıldı. NDTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Amit Şah, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin, arama kurtarma çalışmaları için eyalette faaliyete başladığını aktardı.

Hindistan'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetti

HER İKİ EYALET İÇİN DE "KIRMIZI ALARM" VERİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki 24 saat içinde Himaçal Pradeş ve Uttarkand'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunarak, her iki eyalet için de "kırmızı alarm" verdi.Yetkililer, vatandaşları şiddetli yağış konusunda uyararak nehir kenarlarından uzak durmaya çağırdı. Öte yandan eyaletin acil durum operasyon merkezi felaket nedeniyle eyalette 752 yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Hindistan'da Şiddetli Yağışlar ve Toprak Kaymaları: 50'den Fazla Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Yağışlar ve Toprak Kaymaları: 50'den Fazla Ölü - Son Dakika
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