Hindistan'da vinci devrildi: 16 ölü kişi öldü. Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. - Son Dakika
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Hindistan'da vinci devrildi: 16 ölü kişi öldü. Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

01.08.2023 13:54

Samruddhi Expressway inşaatı sırasında bir vinç çöktü - ekipler şimdiye kadar 16 ceset buldu, ancak daha fazla kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor. Korkunç kaza, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Thane bölgesindeki Samruddhi Expressway'in yapımı sırasında dün gece (Pazartesi, 31 Temmuz) saatlerinde meydana geldi. Büyük 701 km'lik köprü, Mumbai ve Nagpur'u birbirine bağlıyor. Mobıl gantry vinç, köprü inşaatının üçüncü aşamasındayken trajik bir şekilde çöktü. Polis, itfaiyeciler ve Hindistan Ulusal Felaket Müdahale Gücü'nden memurlar, dün gece geç saatte olay yerine çağrıldı. Ne yazık ki, en az 16 kişinin cesedi şimdiye kadar bulundu. Yetkililer, daha fazla kişinin çöken vincin altında 'mahsur' olduğunu düşündüklerini belirtiyorlar. Yerel kaynaklara göre, hala yaklaşık 17 kişi kayıp. Yetkililer altı kişinin enkazın altında olduğundan şüpheleniyor. 'Enkazın altında daha fazla kişinin mahsur kalmış olma ihtimali var,' dedi Halk İşleri Bakanı Dadaji Bhuse. Ciddi şekilde yaralananlar acil tedavi için yakındaki bir hastaneye yetiştirildi. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Hindistan'da vinci devrildi: 16 ölü kişi öldü. Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Devrilen vincin altında kalan 16 kişi öldü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Samruddhi Expressway inşaatı sırasında bir vinç çöktü - ekipler şimdiye kadar 16 ceset buldu, ancak daha fazla kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.

Korkunç kaza, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin Thane bölgesindeki Samruddhi Expressway'in yapımı sırasında dün gece (Pazartesi, 31 Temmuz) saatlerinde meydana geldi.

Devrilen vincin altında kalan 16 kişi öldü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Büyük 701 km'lik köprü, Mumbai ve Nagpur'u birbirine bağlıyor. Mobıl gantry vinç, köprü inşaatının üçüncü aşamasındayken trajik bir şekilde çöktü.

Polis, itfaiyeciler ve Hindistan Ulusal Felaket Müdahale Gücü'nden memurlar, dün gece geç saatte olay yerine çağrıldı.

Ne yazık ki, en az 16 kişinin cesedi şimdiye kadar bulundu. Yetkililer, daha fazla kişinin çöken vincin altında "mahsur" olduğunu düşündüklerini belirtiyorlar.

Yerel kaunaklara göre, hala yaklaşık 17 kişi kayıp. Yetkililer altı kişinin enkazın altında olduğundan şüpheleniyor.

"Enkazın altında daha fazla kişinin mahsur kalmış olma ihtimali var," dedi Halk İşleri Bakanı Dadaji Bhuse.

Ciddi şekilde yaralananlar acil tedavi için yakındaki bir hastaneye yetiştirildi.

Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

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Son Dakika Dünya Hindistan'da vinci devrildi: 16 ölü kişi öldü. Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. - Son Dakika


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