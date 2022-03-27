Hindistan'ın Güneyindeki Otobüs Kazasında 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

YENİ DELHİ, 27 Mart (Xinhua) — Kaynak, Xinhua'ya telefonda yaptığı açıklamada, kazanın ülkenin güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinin, otobüsün falezden bir hendeğe düştüğü Chittoor bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Andhra Pradeş eyaletinin siyasi lideri Jagan Mohan Reddy, hayatını kaybedenlerin her birinin ailesi için 200 bin Hint rupisi (2 bin 621 ABD doları) tazminat ödeneceğini duyurdu. Öte yandan, Başbakan Narendra Modi de Başbakan'ın Ulusal Yardım Fonu'ndan hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 biner rupi ve yaralananlara da 50 biner rupilik (655 ABD doları) nezaket ödemesi yapılacağını belirtti. Modi, Twitter'da "Andhra Prade'nin Chittoor bölgesindeki trajik otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin acısını yaşıyorum. Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum. Umarım yaralılar en kısa sürede iyileşir" paylaşımında bulundu.