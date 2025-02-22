Hırsızlarla Ödül Paylaşma Teklifi

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Fransa'da bir adam, çalıntı kredi kartını kullanarak kazı kazan kartı satın alan ve büyük ikramiye kazanan iki hırsıza çağrı yaparak 500.000 euro tutarındaki ödülü kendileriyle paylaşacağını söyledi ve ortaya çıkmaları çağrısında bulundu.

Kendisini Jean-David E olarak tanıtan kişi RTL radyosuna yaptığı açıklamada, paraya yetkililer tarafından el konulacağı için onlarla bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.

"Ben olmasaydım onlar kazanamazdı ama onlar olmasaydı ben de bu bileti alamazdım. Onlara kazancı paylaşmayı teklif etmek istiyorum."

Jean-David'e göre, Fransa'nın milli piyango operatörü Française des Jeux (FDJ) tarafından bloke edilen kazanan biletle ilgili olarak şu ana kadar kimse ortaya çıkmadı.

40 yaşındaki Jean-David, 3 Şubat günü Toulouse'un merkezinde park ettiği arabasından sırt çantasının çalındığını fark etti. İçinde cüzdanı da vardı.

Kredi kartını bloke ettirmek için bankayı aradığında, yakındaki bir dükkanda temassız ödeme yoluyla 52,50 euro harcandığını öğrendi. Jean-David, personelin şüpheli bir şey görüp görmediğini ya da herhangi bir eşyasının dükkanda bırakılıp bırakılmadığını öğrenmek için dükkana gitti.

Jean-David'in avukatı Pierre Debuisson BBC'ye yaptığı açıklamada, "Müvekkilim kasiyerle konuştuğunda, evsiz oldukları anlaşılan iki adamın kredi kartını kullanarak sigara ve birkaç kazı kazan kartı satın aldığını öğrendi" dedi.

İki adam kasiyere kartlardan birinde 500.000 euro ikramiye kazandıklarını ve onu almak için FDJ'ye gitmeyi planladıklarını söylemişti.

Kasiyerle yaptığı konuşmanın ardından Jean-David polisle temasa geçmiş, polis de piyango operatörü FDJ'yi bilgilendirmişti.

Jean-David, polisin piyangoya el koyması ve hırsızların FDJ'ye başvurmaları halinde muhtemelen tutuklanacaklarını belirtiyor.

Piyangoyu kazananların parayı talep etmek için satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor ve son tarih yaklaşıyor.

Avukatı Debuisson bir af önerisinde bulundu: "Müvekkilim bu koşullar altında kredi kartının çalınmasından çok mutlu oldu ve bu nedenle dava açmayı düşünmüyor. Bu aynı zamanda bu iki adamın kendilerine yeni bir hayat kurmaları için bir fırsat olacaktır."

RTL'ye konuşan Jean-David "Avukatımla temasa geçmedikleri sürece bilet kullanılamaz. Öyleyse neden dostane bir şekilde anlaşıp yarı yarıya paylaşmıyoruz?" diyor.

"Bu miktarda bir para için anlaşmaya hazırım" diye ekleyen Jean-David, kazancından payına düşen 250.000 euroyu ev ipoteğini ödemek için kullanacağını söyledi.