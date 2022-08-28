Hollanda'da yoldan çıkan kamyonet parka daldı: 6 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Hollanda'da yoldan çıkan kamyonet parka daldı: 6 ölü, 7 yaralı

28.08.2022 15:28
Hollanda'da yoldan çıkan kamyonet parka daldı: 6 ölü, 7 yaralı

Hollanda'nın Rotterdam kentinin güneyinde, İspanya vatandaşı olduğu ifade edilen sürücünün kontrolündeki kamyonet, yoldan çıkarak bir parkta piknik yapanların arasına daldı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinin güneyinde, İspanya vatandaşı olduğu ifade edilen sürücünün kontrolündeki kamyonet, yoldan çıkarak bir parkta piknik yapanların arasına daldı. Kazada, 6 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Rotterdam kentinin güneyindeki Nieuw-Beijerland kasabasında meydana geldi. Hollanda polisinden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanyol sürücünün kontrolündeki kamyonetin yoldan çıkarak parkta piknik yapan kasaba sakinlerinin arasına daldığı ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i yoğun bakımda olmak üzere 7 kişinin yaralandığı duyuruldu.

"MANGAL PARTİSİ YAPILIYORDU"

Polisin açıklamasında, parkta mangal partisi düzenlendiği bu sebeple kaza yerinde birçok kişinin bulunduğu aktarıldı. Polis ayrıca bölgede yaşayanlardan fotoğraf ve görüntü konusunda yardım istedi. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da yoldan çıkan kamyonet parka daldı: 6 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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