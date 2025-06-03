Hollanda'nın Sağcı Hükümeti Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Hollanda'nın Sağcı Hükümeti Düştü

Hollanda\'nın Sağcı Hükümeti Düştü
03.06.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşırı sağcı PVV'nin hükümetten çekilmesi, Hollanda'da erken seçim ihtimalini artırdı.

Hollanda tarihinin en sağcı hükümeti, sığınma ve göç konusunda yaşanan tartışmanın ardından koalisyonun büyük ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) çekilmesiyle düştü.

150 üyeli Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 37 sandalyeye sahip olan PVV'nin desteği olmadan mevcut koalisyon partilerinin yeni bir hükümet kurmasının zor olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle Hollanda'nın yeniden bir erken seçime gitme olasılığı bulunuyor.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı PVV lideri Geert Wilders, geçen hafta 10 maddelik bir sığınma ve göç planı açıklayarak, bir hafta içinde sınırların tüm sığınmacılara kapatılması çağrısında bulunmuştu.

Aşırı sağcı lider, "Sığınma ve göç konusunda yeterli değişiklik yapılmazsa PVV koalisyondan ayrılır" demişti.

Hükümeti oluşturan dört siyasi parti liderinin yaptığı toplantıda, PVV'nin sert önlem önerisi yeterince destek bulmadı.

Siyasi propagandasını ağırlıklı olarak sosyal medya platformu X üzerinden yürüten PVV lideri Geert Wilders, Salı sabahı yayınladığı mesajda "Sığınma planımıza onay gelmedi. PVV koalisyondan ayrılıyor" dedi.

Seçmenlere Hollanda tarihinin en katı sığınma ve göç politikasını vadettiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Wilders, bu nedenle hükümetten çekilmek dışında bir seçeneği bulunmadığını savundu.

Wilders'in açıklamasının ardından, PVV'nin hükümette yer alan bakan ve bakan yardımcıları görevlerinden istifa etti.

Koalisyonda yer alan diğer üç partinin lideri bir araya gelerek, Wilders'in kararlarını değerlendiriyor.

Lahey'dek siyasi kaynaklara göre meclisteki sol muhalefetten yeterli desteği alamayan sağcı koalisyon partilerinin, Wilders'in desteği olmadan hükümete devam etmesi ya da yeni bir oluşuma gitmesi çok gerçekçi görünmüyor.

Bu nedenle Hollanda'nın yeniden erken seçime gitme olasılığının gündemde olduğu belirtiliyor.

Yeşilgöz: Wilders egosunu ve çıkarlarını seçiyor

Koalisyon liderleri, Wilders'in hükümetten çekilme kararını tepkiyle karşıladı.

Hükümet ortağı VVD lideri Dilan Yeşilgöz, "Wilders kendi egosunu ve kendi çıkarlarını seçiyor, şaşkınım. Sağcı politikaların uygulanması şansını elinden kaçırıyor. Bu aşırı sorumsuzluk" dedi.

Hollanda'da 4. Mark Rutte hükümeti, koalisyonun büyük ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) önerdiği katı göç ve sığınma planı konusunda yaşanan tartışma nedeniyle Temmuz 2023'te düşmüştü.

Rutte, bu gelişmenin ardından VVD liderliğinden istifa ederek aktif siyasete veda ettiğini belirtmiş ve NATO Genel Sekreteri olmuştu.

Politikalarını göç ve İslam karşıtlığı üzerine kuran Wilders liderliğindeki PVV, 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimde, yüzde 23 oyla 37 sandalye kazanarak en büyük parti olmuştu.

Uzun süren pazarlıkların ardından PVV öncülüğünde Dilan Yeşilgöz liderliğindeki sağ liberal VVD, merkez sağcı Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve aşırı sağcı Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi'nin (BBB) katılımıyla geçen yıl koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Wilders'in başbakanlığa yönelik tepkileri üzerine koalisyon partilerinin liderleri hükümette yer almamış, Başbakanlık görevine Wilders'in önerisiyle eski Hollanda İstihbarat Servisi Başkanı Dick Schoof getirilmişti.

PVV üyesi Sığınma ve Göç Bakanı Marjolein Faber'in, sığınma başvuruları ve aile birleşimini engelleyen yasa önerileri, hem yargı hem de muhalefet partileri tarafından, "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Wilders'in geçen hafta açıkladığı 10 maddelik yeni planda yer alan, sığınmacılar için sınırların tamamen kapatılması, geçici sığınma iznine sahip Suriyelilerin gerekirse zorla ülkelerine geri gönderilmesi, yeni sığınma merkezi açılmaması, ciddi suçlardan hüküm giyen yabancıların oturma izinleri iptal edilerek sınır dışına çıkarılması gibi öneriler, hükümet ortakları tarafından da yeterince desteklenmemişti.

Koalisyon ortakları, bu önerilere hemen onay vermek yerine, Wilders ile bu maddeleri tek tek müzakere ermek istediklerini söylüyordu.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Hollanda, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'nın Sağcı Hükümeti Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:24:40. #7.13#
SON DAKİKA: Hollanda'nın Sağcı Hükümeti Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.