ICRC Başkanı Maurer: Nükleer bomba patlasa, hiç kimse mağdurlara yeterli yardımı sağlayamaz

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, bugün Avusturya'da başlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasına Taraf Devletlerin İlk Toplantısı'nda konuştu. Maurer, bir nükleer bomba patlaması halinde, hiç kimsenin ve hiçbir kuruluşun mağdurlara yeterli yardımı sağlamayacağını belirtti.

Maurer Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün başlayan toplantıda yaptığı konuşmasında "Bir nükleer silah, nüfuslu bir bölgede veya yakınında patlayacak olsaydı, hiçbir devlet veya uluslararası organ, acil insani durumu veya uzun vadeli sonuçları yeterince ele alamaz veya mağdurlara yeterli yardımı sağlayamaz" dedi.

Maurer, Ukrayna 'daki çatışmayla nükleer caydırıcılık teorilerinin görünür bir dinçlik ve meşruiyet kazandığını vurgulayarak "Nükleer silahların varlığının devam etmesi insanlık için en büyük tehditlerden biridir" dedi. 21 ve 23 Haziran arasında devam edecek toplantının ilk gününde konuşan Maurer, nükleer silahların bireysel ve toplu sağlık, esenlik, çevre ve gıda güvenliği ile iklim dahil olmak üzere insan güvenliği için büyük riskler oluşturduğunu ifade etti.'NÜKLEER KULLANMA TEHDİDİ, TİKSİNDİRİCİDİR'Maurer konuşmasında nükleer kullanma tehdidine değinerek "Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılması, insanlık ilkelerine ve kamu vicdanının prensiplerine aykırı olacaktır. Nükleer silah kullanma tehdidi, ICRC'nin görüşüne göre aynı derecede tiksindiricidir, çünkü bu onları fiilen kullanma olasılığını ima eder" dedi. ICRC Başkanı Maurer, ICRC'nin, anlaşmanın uygulanması ve bu toplantının sonuçları hakkında 'Taraf Devletlere' somut tavsiyeler içeren bir çalışma belgesi sunduğunu ve bu belgenin dikkate alınmasını şiddetle tavsiye ettiğini vurguladı.

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