Idaho\'da İtfaiyecilere Saldırı: 2 Ölü

ABD'nin Idaho eyaletinde çıkan yangınına müdahale eden itfaiyecilere ateş açılması sonucu 2 personel hayatını kaybetti.

ABD'nin Idaho eyaletinin Coeur d'Alene kentinde bulunan Canfield Dağı'ndaki tabiat parkında henüz belirlenemeyen nedenle çalı yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, kimliği belirsiz 1 kişi tarafından silahla ateş açıldı. İtfaiye ekiplerine pusu kurulduğu şüphesiyle yerel polis güçleri de yangın bölgesine gönderildi.

Idaho Valisi Brad Little, Idaho'da bir yangına müdahale ederken itfaiyecilerin saldırıya uğradığını belirterek, ilçe sakinlerine bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile SWAT güçleri de destek amacıyla bölgeye sevk edildi.

Kootenai Şerifi Robert Norris, yanında ateşli silah bulunan 1 kişinin dağ bölgesinde ölü ele geçirildiğini bildirdi. Olayda 2 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği, 1 itfaiyecinin yaralandığı açıklandı.