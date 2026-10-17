IHK etkinliğinde Türk ve Alman iş dünyası 60 milyar dolarlık ticaret hedefini görüştü

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Berlin Ticaret ve Sanayi Odası (IHK Berlin) tarafından düzenlenen "Turkish Business Night" etkinliğinde, Türk ve Alman iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Etkinlikte, nitelikli iş gücü açığı, bürokratik engeller ve Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.

Etkinliğe Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, IHK Berlin Genel Müdürü Manja Schreiner, IHK Berlin Yönetim Kurulu Üyesi Birol Becer, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Devran Ayık ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışını yapan Dilara Erdem, beş yıl önce küçük bir buluşma olarak başlayan organizasyonun bugün Berlin iş dünyasını bir araya getiren önemli bir ağ oluşturduğunu söyledi. Erdem, IHK Berlin'in işletmelere mevzuat, finansman, teşvikler ve dış ticaret gibi alanlarda danışmanlık desteği sunduğunu belirtti.

GÖÇÜN 65'İNCİ YILI

Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 65'inci yılı dolayısıyla etkinlikte göçün tarihsel mirasına da işaret edildi.

IHK Berlin Yönetim Kurulu Üyesi Birol Becer, Almanya'ya büyük zorluklarla gelen birinci nesil göçmenlerin emeklerinin bugünkü başarıların temelini oluşturduğunu dile getirerek, önceki kuşaklara minnet duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da başkonsolosluğun sorumluluk bölgesinde yaklaşık 350 bin Türk vatandaşının yaşadığını bildirdi. Şanlı, IHK Berlin'in düzenlediği buluşmaların Türk toplumu ile iş dünyası arasında etkili iletişim kurulmasına katkı sağladığını, bu kapsamdaki iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

IHK Berlin Genel Müdürü Manja Schreiner ise Berlin'de 100 binden fazla Türk kökenli vatandaşın yaşadığını ve 9 binden fazla Türk işletmesinin faaliyet gösterdiğini söyledi. Türk-Alman toplumunun istihdam ve mesleki eğitim yoluyla Berlin ekonomisine önemli katkı sunduğuna işaret eden Schreiner, bürokrasinin azaltılması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Schreiner, ticari alan yetersizliği, ulaşım altyapısı ve ticari trafik sorunlarının işletmelerin öncelikli gündeminde bulunduğunu ifade etti. Yatırımların artırılması için güvenilirliğin ve mülkiyet haklarının korunmasının önemini dile getiren Schreiner, 24 Mayıs-24 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak IHK Berlin Genel Kurul seçimlerinde iş insanlarını oy kullanmaya çağırdı.

"NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ AÇIĞI VE BÜROKRASİ GÜNDEMDE"

Etkinliğin ikinci bölümünde "Berlin'i Ekonomik ve Siyasi Açıdan Neler Bekliyor?" başlıklı panel düzenlendi. Panelde Friedrichshain-Kreuzberg İlçe Meclisi Üyesi Kübra Beydaş, Ticaret Başmüşaviri Devran Ayık, Avukat Dr. Hayriye Yerlikaya Manzel, Genç İş İnsanları Berlin temsilcisi Ayhan Boran Yavuz ve Birol Becer değerlendirmelerde bulundu.

Panelde Almanya'daki nitelikli iş gücü açığına karşın yabancı çalışanların istihdam edilmesinde yaşanan bürokratik sorunlar ele alındı. Dr. Hayriye Yerlikaya Manzel, kamu kurumlarına erişimde yaşanan güçlüklerin ve katı dijital süreçlerin işe alımları zorlaştırdığını belirterek, idari işlemlerde daha esnek ve hızlı bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Birol Becer, dil engellerinin ve mesleki yeterliliklerin tanınmasındaki gecikmelerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Kübra Beydaş da işletmelerin yüksek enerji maliyetleri, artan iş yeri kiraları ve yavaş ilerleyen idari süreçlerle mücadele ettiğini kaydetti.

Genç İş İnsanları Derneği Berlin temsilcisi Ayhan Boran Yavuz, 40 yaş altındaki genç girişimci ve yöneticileri bir araya getiren kuruluşlarının IHK ile yakın iş birliği içinde çalıştığını belirtti.

"TİCARET HACMİNDE HEDEF 60 MİLYAR DOLAR"

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Ticaret Başmüşaviri Devran Ayık, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 52 milyar doları aştığını ve kısa vadeli hedefin 60 milyar dolara ulaşmak olduğunu açıkladı.

Ayık, 30 yıllık Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini belirterek, vize süreçleri ve kotalar gibi engellerin aşılması durumunda ticari potansiyelin daha da artabileceğini söyledi. Yazılım, yapay zeka, teknoloji girişimleri, inşaat, elektrikli araçlar, sağlık ve yaşlı bakımı, iş birliğinin geliştirilebileceği sektörler arasında sıralandı.

Panelin sonunda katılımcılar, siyaset ve ekonomi yönetimine yönelik önerilerini paylaştı. Birol Becer konut ve inşaat yatırımlarının hızlandırılmasını, Kübra Beydaş ekonomik adaletin sağlanmasını, Dr. Hayriye Yerlikaya Manzel bürokrasinin kolaylaştırılmasını, Ayhan Boran Yavuz kentsel güvenlik ve düzenin güçlendirilmesini, Devran Ayık ise idari işlemlerin hızlandırılmasını istedi.