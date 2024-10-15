İki Yeni Panda ABD\'ye Geliyor

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ABD'de bulunan Ulusal Hayvanat Bahçesi, Çin'den iki yeni pandanın ülkeye getirilmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Ulusal Hayvanat Bahçesi, 1972 yılında eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin ziyaretinin ardından Çin'den ilk pandaları ülkeye getirdiğini belirtti. Kongre Araştırma Servisi'ne göre, Çin ile 'panda diplomasisi' olarak adlandırılan bir uygulama ile diplomatik hedeflerini sürdürmek üzere başladı. 2000 yılında Mei Xiang ve Tian Tian isimli iki panda hayvanat bahçesine gönderildi. Panda çiftinin Amerika'da kalma süresi başlangıçta 10 yıl olarak belirlenmişti ancak anlaşma birkaç kez uzatıldı. 2020 yılında iki pandanın, Xiao Qi Ji adında bir yavrusu oldu. Xiao Qi Ji ve ebeveynleri, geçen yıl kasım ayında Çin'e döndü. Onların ayrılmasının ardından, Amerika'daki tek panda, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde kaldı. Atlanta'daki pandaların da bu yıl içinde Çin'e dönmesi planlanıyor.

İKİ YENİ PANDA ÇİN'DEN ABD'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Ulusal Hayvanat Bahçesi, geçen kasımda Çin' e dönen iki ebeveyn ve bir yavru panda sonrasında iki yeni pandanın hayvanat bahçesine doğru yola çıktığını duyurdu. Açıklamada, "Dev pandalar Washington DC'ye geri dönüyor! Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile 52 yıllık koruma ortaklığımızın bir parçası olarak, 2024'ün sonuna kadar iki yeni ayıyı - Bao Li ve Qing Bao'yu - karşılamaya hazırlanıyoruz" denildi.