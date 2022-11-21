Terör örgütü El-Kaide'den Katar'daki Dünya Kupası'na katılanlara üstü kapalı tehdit: "Müslüman kardeşlerimizi uyarıyoruz"

Terör örgütü El-Kaide'nin Katar 2022 Dünya Kupası'yla ilgili üstü kapalı tehditleri ifşa edildi. Dünya Kupası başlamadan bir gün önce yayımlanan açıklama futbolseverleri endişelendirdi.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİ UYARIYORUZ"

Örgütün online faaliyetlerini takip eden ABD'li sivil toplum kuruluşu SITE Intelligence grubu, 19 Kasım'da yayınlanan endişe verici mesajı ifşa etti. Mesajda El-Kaide, "Müslüman kardeşlerimizi bu etkinliği takip etmeleri ya da katılmaları konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLAR ONLARI TAŞLAYABİLİR"

El-Kaide'nin Yemen'deki kolu tarafından yayınlanan mesajda, Katar 'Arap Yarımadasına ahlaksızları, homoseksüelleri, fesat tohumlarını ve ateizmi getirmekle' eleştirildi. Açıklamada, "Arap Yarımadası eşcinseller, ateistler ve ahlaksızlarla doldu. Kupa için gelenlerin davranışları bizim toplumlarımıza ve Müslümanlara yabancı. Müslümanlar onları taşlayarak görevlerini yerine getirebilir" denildi.

EŞCİNSEL İLİŞKİYE 7 YIL HAPİS CEZASI

Öte yandan Katar'da, LGBTQ+ topluluğuna dahil olanlar ve aynı cinsiyetten biriyle cinsel ilişkiye girenler yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.