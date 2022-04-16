İlk başta her şey güzel başlamıştı! Kocası eve evlatlık çocuk getiren kadın, zaman içinde fark ettiği detayla dehşete düştü - Son Dakika

İngiltere'de meydana gelen ilginç olay, çok konuşuldu. Dave isimli adam ve eşi, 4 çocuklarından sonra 1 çocuğu daha evlatlık almaya karar verdi. Dave ise kendisinin tanıdığı bir çocuk olduğunu ve onun evlatlık için uygun olduğunu dile getirdi.

KARISINA DA SORUP EVE GETİRDİ

Dave, eşinin de onayını aldıktan sonra 7 yaşındaki çocuğu eve getirdi. Bu çocuğa da diğerleri gibi Dave'nin karısı bakmaya başladı. Ancak kadın, bir süre sonra çocuğun diğer çocuklarına benzediğini fark etti.

EŞİNDEN DNA TESTİ İSTEDİ

Önce durumu eşine anlatan ve endişesini dile getiren kadın, ret cevabı aldı. Ancak eşine bir türlü inanmayan kadın, DNA testi yapılmasını istedi. DNA testi sonuçlarında çocuğun kendi çocuğu olduğu ortaya çıkan Dave, eşini aldattığını itiraf etmek zorunda kaldı.