Illinois\'de Bomba İhbarı: Texaslı Siyasetçiler Tahliye Edildi

ABD'nin Illinois eyaletinde kaldıkları otelde bomba olduğu ihbarı üzerine Texaslı siyasetçiler, otelden tahliye edildi.

ABD'nin Illinois eyaletinin St. Charles kenti polisi, Texaslı Demokrat siyasetçilerin kaldığı otele bomba ihbarı geldiğini bildirdi. Bunun üzerine siyasetçiler ile yaklaşık 400 kişi otelden ve bölgeden tahliye edildi.

Bölgede arama yapan bomba imha ekipleri herhangi bir şüpheli bulguya rastlamadı.