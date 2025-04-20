Illinois\'ta Uçak Kazası: 4 Ölü

ABD'nin Illinois eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), Illinois eyaletindeki uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı. Tek motorlu 'Cessna C180G' tipi uçağın yerel saatle 10.00 civarında elektrik hatlarına çarparak düştüğü belirtilen açıklamada, uçaktaki 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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