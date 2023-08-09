İllüzyonist gösterisiyle yüzlerce izleyicisini şaşırttı - Son Dakika
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İllüzyonist gösterisiyle yüzlerce izleyicisini şaşırttı

09.08.2023 11:00

ABD'de bir illüzyonist, yüzlerce kişinin önünde cam kafese yerleştirdiği 4 kişiyi saniyeler içinde karşı kafese geçirmeyi başardı. İzleyicilerin şaşkınlıkla izlediği bu numara, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

ABD'de gösteri dünyasını yerinden oynatan bir durum yaşandı. Yetenekli illüzyonist yüzlerce kişinin şahitliğinde cam kafese koyduğu 4 kişiyi saniyeler içinde karşı kafese geçirmeyi başardı.

SANİYELER İÇİNDE KAFESTEN KAFESE GEÇİRDİ

İllüzyonist, yapacağı numara için izleyenler arasından 4 kişiyi cam bölmenin içerisine yerleştirdi. Ardından da 4 tarafı cam ile kaplı bulunan bölmeyi sağa ve sola çevirip üstünü örttü. Henüz saniyeler geçmişti ki, cam içerisinde bulunan 4 kişi karşıda bulunan bir diğer cam bölmenin içerisinde belirdi.

İZLEYECİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Gösterisini başarıyla gerçekleştiren illüzyonist sevinçten adeta havalara uçtu. İzleyiciler ise ilginç anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Mesut Şahin
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya İllüzyonist gösterisiyle yüzlerce izleyicisini şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İllüzyonist gösterisiyle yüzlerce izleyicisini şaşırttı - Son Dakika
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