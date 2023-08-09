İllüzyonist gösterisiyle yüzlerce izleyicisini şaşırttı

ABD'de gösteri dünyasını yerinden oynatan bir durum yaşandı. Yetenekli illüzyonist yüzlerce kişinin şahitliğinde cam kafese koyduğu 4 kişiyi saniyeler içinde karşı kafese geçirmeyi başardı.

SANİYELER İÇİNDE KAFESTEN KAFESE GEÇİRDİ

İllüzyonist, yapacağı numara için izleyenler arasından 4 kişiyi cam bölmenin içerisine yerleştirdi. Ardından da 4 tarafı cam ile kaplı bulunan bölmeyi sağa ve sola çevirip üstünü örttü. Henüz saniyeler geçmişti ki, cam içerisinde bulunan 4 kişi karşıda bulunan bir diğer cam bölmenin içerisinde belirdi.

İZLEYECİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Gösterisini başarıyla gerçekleştiren illüzyonist sevinçten adeta havalara uçtu. İzleyiciler ise ilginç anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.