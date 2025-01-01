İNGİLTERE, 2025 yılına havai fişek gösterileri eşliğinde 'merhaba' dedi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni yıl kutlamalarının merkezi şehrin sembolllerinden 'London Eye' oldu. Dünyanın en büyük dönme dolabı 'London Eye' çevresinde toplanan binlerce kişi havai fişek gösterileri eşliğinde geri sayım yaptı.
Londra'nın bir diğer simgesi Big Ben Saat Kulesi'ndeki çanlar ise yerel saatin 00.00'ı göstermesiyle yeni yıl için çaldı.
Son Dakika › Dünya › İngiltere, 2025 Yılına Havai Fişek Gösterileriyle Girdi - Son Dakika
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