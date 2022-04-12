İngiltere'de parti skandalı: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak'a karantina kurallarını ihlal ettikleri için para cezası verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere'de parti skandalı: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak'a karantina kurallarını ihlal ettikleri için para cezası verilecek

12.04.2022 15:58
İngiltere'de parti skandalı: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak'a karantina kurallarını ihlal ettikleri için para cezası verilecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 pandemisinde uygulanan karantine kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 pandemisinde uygulanan karantine kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, bugün, başbakanlıkta düzenlenen partilere katıldığı belirtilen 30 kişiye daha para cezası verileceğini duyurdu. Bu kişilerin arasında Johnson ve Sunak da yer alıyor. Daha önce de bu etkinliklere katılan 20 kişiye ceza kesilmişti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Londra Emniyet Müdürlüğü'nün, Başbakan ve Maliye Bakanı'na para cezası verileceğine dair bir yazı gönderdiği belirtildi fakat başka ayrıntı verilmedi.

Polis ceza alacak kişilerin adını açıklamadı. Ama hükümet bu kişiler arasında Johnson ve Sunak'ın da olması halinde bunu kamuoyuyla paylaşma sözü vermişti.

Güvensizlik oyu ve istifa çağrıları

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, "Boris Johnson ve Rishi Sunak yasaları çiğnedi ve İngiltere kamuoyuna defalarca yalan söyledi. İkisinin de istifa etmesi gerekir. Muhafazakar Parti ülkeyi yönetemiyor. İngiltere daha iyisini hak ediyor" dedi.

Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey ise Paskalya tatilinde olan Meclis'i toplantıya çağırdı ve başbakan için güvensizlik oylaması yapılmasını istedi.

Davey, "Kriz içindeki ülke, kendisi de kriz içinde olan hükümet tarafından ihmal ediliyor" diye konuştu.

İngiltere'de parti skandalı: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak'a karantina kurallarını ihlal ettikleri için para cezası verilecek
YORUMLAR
500
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de parti skandalı: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak'a karantina kurallarını ihlal ettikleri için para cezası verilecek - Son Dakika

BBC

Son Dakika
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:58 Öğrenciler Ali Babacan'ı propaganda yapmakla suçlayıp ODTÜ'ye almadı
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen "Turkey" yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:44:22. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de parti skandalı: Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Sunak'a karantina kurallarını ihlal ettikleri için para cezası verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement