İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı

06.06.2022 23:40

Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi sebebiyle istifa baskıları altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, milletvekillerinin sunduğu güvensizlik mektuplarının sayısının 54'ü geçmesi sonrası iç güven oylamasından zaferle ayrıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. Johnson, bu sonuçla güven tazeleyerek başbakanlık görevini devam ettirecek.

OYLAMADAN ZAFERLE ÇIKTI

Johnson, liderlik pozisyonuyla ilgili milletvekillerinin sunduğu güvensizlik mektuplarının sayısının 54'ü geçmesinin ardından TSİ 20.00-22.00'de yapılan parti içi güven oylamasından zaferle çıktı. Johnson, Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan oylamayı 148'e karşı 211 oyla kazandı.

"GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK"

Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Graham Brady, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün yapılan güven oylamasını kazandığını ve görevini sürdüreceğini söyledi.

12 AY GÜVENSİZLİK OYUNU İSTENMEYECEK

Başbakan Johnson'ın, partisinden güvenoyu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek.

İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI

Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE PARTİYE KATILMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 2020 yılında ülkesindeki koronavirüs kısıtlamalarına rağmen katıldığı bir partiye ait fotoğraflar basına sızmıştı. İngiltere'de toplu etkinliklerin yasak olduğu dönemde çekilen fotoğraflar ülkede büyük tepkilere yol açmıştı.

İngiltere Başbakan Boris Johnson, güvenoyu aldı

ELİNDE İÇKİYLE KONUŞMA YAPTI

Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı. Johnson, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.

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İngiltere Başbakanı Johnson partisinden güvenoyu aldı İngiltere Başbakanı Johnson partisinden güvenoyu aldı İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan... İngiltere Başbakan Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan...
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı - Son Dakika

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