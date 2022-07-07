İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini ancak yeni lider gelene kadar göreve devam edeceğini duyurdu.

İngiltere'de art arda gelen istifaların ardından bugün basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başbakanlık görevinden ve parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Johnson, "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim. Görevimde benimle birlikte olan aileme, arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu" dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

Johnson, hükümetinin yaptıklarından gurur duyduğunu ifade ederek, ülkesinin batıya Rusya- Ukrayna savaşında 'Putin'in saldırganlığına' karşı liderlik ettiğini belirtti. Johnson, pandemide ülkesini temsil edişi ve 'en hızlı' aşı tedarikini sağlamaları konusunda da gururlu olduğunu aktardı. İngiltere Başbakanı Johnson, geçen haftalar boyunca çalışma arkadaşlarını ikna etmeye çalıştığını belirterek, ülkede bir hükümet değişikliğinin garip olacağını söylediğini belirtti. Johnson, "Siyasette kimse vazgeçilmez değildir" ifadelerini kullandı.