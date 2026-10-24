Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

İngiltere'den halka acil durumlara karşı hazırlıklı olunması yönünde dikkat çeken bir çağrı geldi. Ülkede yaşanan fırtınalar ve altyapı kesintilerinin ardından vatandaşlara evlerinde en az üç gün yetecek kadar temel ihtiyaç malzemesi bulundurmaları tavsiye edildi.

SAVAŞ, SİBER SALDIRI VE DOĞAL AFETLERE KARŞI HAZIRLIK

Birleşik Krallık'ta hükümet, olası krizlerde vatandaşların ilk 72 saati kendi imkanlarıyla geçirebilmesini amaçlayan bir hazırlık kılavuzu oluşturdu. Kılavuzda savaş, siber saldırı, şiddetli fırtına, elektrik kesintisi ve doğal afet gibi durumlara dikkat çekildi. Hükümetin önerisi, her hanenin üç günlük su ve dayanıklı gıda stoku oluşturması yönünde oldu. Yetkililer, bu hazırlığın yakın zamanda savaş çıkacağı anlamına gelmediğini, beklenmedik olaylara karşı önlem niteliği taşıdığını vurguladı.

"MESELE PANİĞE KAPILMAK DEĞİL"

Liverpool'da düzenlenen orman yangını önlemleri zirvesinde konuşan İngiltere Başbakanı Andy Burnham, vatandaşların günlük hayatı aksatabilecek krizlere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Burnham, çağrının amacını şu sözlerle açıkladı: "Mesele paniğe kapılmak değil... Mesele, zor bir durum ortaya çıktığında bu dönemi atlatabilmek için evde yeterli miktarda erzak bulundurmak üzere mantıklı önlemler almak."

HERKES İÇİN 9 LİTRE SU ÖNERİSİ

Hükümetin acil durum kılavuzunda, kişi başına üç gün için toplam 9 litre şişelenmiş su bulundurulması tavsiye ediliyor. Gıda stokunda ise konserve et, konserve sebze ve kuru meyve gibi uzun süre dayanabilen ürünlerin bulunması öneriliyor. Kılavuzda ayrıca elektrik kesintilerine karşı pilli veya kurmalı FM radyo, el feneri, taşınabilir şarj cihazı ve battaniye bulundurulması gerektiği belirtiliyor. Önerilen diğer malzemeler arasında ilk yardım çantası, nakit para, kişisel bakım ürünleri, bebek malzemeleri, evcil hayvan maması ve önemli belgelerin kopyaları yer alıyor.

ELEKTRİK KESİLİRSE RADYO DEVREYE GİRECEK

Hükümet, uzun süreli elektrik ve internet kesintilerinde vatandaşların resmî uyarılara ulaşabilmesi için FM radyo bulundurulmasını öneriyor. Ulusal krizlerde BBC'nin sağlık, güvenlik ve haber duyurularına öncelik vermesi nedeniyle pilli veya kurmalı radyoların önemli bir iletişim aracı olabileceği belirtiliyor.

GIDA TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN SİBER SALDIRI UYARISI

Ulusal Denetim Ofisi (NAO), İngiltere'nin gıda tedarik zincirinin artan siber saldırı tehdidi ve iklim krizinden kaynaklanan risklerle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi. Soğuk Zincir Federasyonu da gıda taşımacılığı ve dağıtım sistemindeki güvenlik açıklarına dikkat çekti.

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE SERT ELEŞTİRİ

Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, yalnızca vatandaşlara stok yapma çağrısında bulunmanın yeterli olmadığını savundu. Badenoch, "Aileler stok yapabilir, peki savunma, siber saldırılar, hibrit savaş konusunda ne oluyor? Ülkeyi korumak için gereken kaynaklar sağlanmadı." dedi.