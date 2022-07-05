İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti - Son Dakika
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İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti

05.07.2022 21:45
İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a güvenlerini kaybettiklerini belirten Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladılar.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren belirten Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladılar.

Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan'a olan güvenini kaybettiğini söyledi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.

Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.

Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada taciz iddialarından haberdar olunmadığı kaydedildi. Ancak bugün Başbakan Johnson, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etti.

"Hükümetin çöktüğü açıkça ortada"

Johnson konu ile ilgili son açıklamasında bu kararından 'büyük pişmanlık' duyduğunu söylemişti.

Kabindeki istifalar Johnson'un bu açıklamaları ile eş zamanlı olarak geldi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ilk değerlendirmesinde "Hükümetin çöktüğü açıkça ortada" dedi.

Starmer, "İngiltere halkı kandırılamaz. Muhafazakar Parti lekelenmiş durumda ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez" şeklinde konuştu.

İstifa krizi sonrası kabineden Kültür Bakanı Nadine Dorries, Johnson'a desteğinin tam olduğunu söyleyen bir paylaşım yaptı.

Güvenoyunu büyük fire ile kazandı

Özellikle Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti.

Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden yüzde 40'dan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde iç siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı.

İki bakanın istifa mektubunda hangi ifadeler yer alıyor?

Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa mektubundaki ifadeler:

"İngiltere Halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor"

"Ben bu standartlar için mücadele edilmesi gerekildiğine inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum"

"Hükümetten ayrıldığım için üzgünüm ama böyle devam edemeyeceğimiz sonucuna vardığım için bu kararı aldım."

Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifa mektubundaki ifadeler:

"Biz (Muhafazakar Parti) her zaman popüler olmadık, ama ulusal çıkarları korumak konusunda hep yetkin olduk. Ne yazık ki son olaylar karşısında, halk nezdinde ikisi de değiliz."

"Üzülerek söylüyorum ve artık biliyorum ki sizin yönetiminiz altında değişen bir şey olmayacak bu nedenle benim güvenimi de kaybettiniz"

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Kaynak: BBC

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Sunak ve Sağlık Bakanı Javid kabineden istifa etti - Son Dakika
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