İngiltere'de 'Başbakan Johnson istifa etmeli' diyen iktidar partisinin milletvekilinden hükümete 'şantaj' suçlaması

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden William Wragg, hükümeti, Başbakan Boris Johhson'ın görevden ayrılmasını isteyen vekillere karşı "şantaj" yapmaya çalışmakla suçladı.

William Wragg, Johnson'ın istifasını isteyen milletvekillerine "baskı yapıldığını ve gözdağı verildiğini" söyledi.

Wragg, Başbakan Johnson'a istifa çağrısı yapan milletvekilleri arasındaydı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada ise Wragg'in suçlamalarıyla ilgili olarak "herhangi bir kanıt olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt varsa, çok dikkatli inceleme yapacağız" denildi.

'Boris Johnson mafya lideri gibi davranıyor'

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner Wragg'in iddiaları için "şok edici" dedi.

Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey ise Boris Johnson'ı, "bir başbakandan çok mafya lideri gibi davranmakla" suçladı.

Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri, koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiğinin ortaya çıkması sonrası Johnson'ın istifasını talep ediyor.

Boris Johnson hakkında Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılabilemesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.

Johnson ise istifasını isteyen milletvekillerinden öncelikle, koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partileri soruşturan Sue Gray'in raporunu beklemelerini istiyor.

Raporun önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanması bekleniyor.