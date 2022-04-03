İngiltere'de diyabet tedavisinde devrim yaratabilecek yapay pankreas cihazı test ediliyor - Son Dakika

İngiltere'de yaklaşık 900 kişinin katıldığı bir araştırmada diyabet hastalarının hayatını tamamen değiştirebilecek yapay pankreas cihazı test ediliyor.

Cihaz tip 1 diyabet hastalarının şeker ölçüm testi yapma ihtiyacını ortadan kaldırabilir, kan şeker değerlerinin tehlikeli seviyelere inmesini ve hipoglisemik atakları engelleyebilir.

Tip 1 diyabet, ölüm riski taşıyan ciddi bir hastalık. Hastalarda pankreas, kandaki şeker seviyesini kontrol eden insülin hormonunu üretemiyor. Hastalık kalp, böbrek, göz ve sinirlerde kalıcı hasara yol açabiliyor.

Derinin altına yerleştirilen bir sensör ve insülin veren bir pompadan oluşan yapay pankreas cihazı, gerçek pankreasın görevini taklit ediyor. Sensör, devamlı vücuttaki kan şekeri değerlerini takip ediyor ve akıllı cihaza bu verileri gönderiyor.

Yine deri altında bulunan otomatik pompa ise vücuttaki kan şekeri düştüğünde insülin değerlerini dengeliyor.

İngiltere'de hükümet, Ulusal Sağlık Hizmetleri, (NHS) bu teknolojinin ilk defa ülke çapında test edildiğini ve diyabet hastalarının hayatını değiştirebileceğini söylüyor.

Araştırmaya katılan 200'den fazla çocuktan bir tanesi 6 yaşındaki Charlotte.

Charlotte, her gün vücudundaki kan değerlerini ölçmek ve dengede tutmak için parmak ucunu delerek test yapmak zorunda olan çocuklardan bir tanesi.

Hastalığın tüm aileyi etkilediğini anlatan Charlotte'un annesi Ange Abbot, yapay pankreas cihazının hayat değiştirici etkilerini anlatıyor.

Abbot, "Yapay cihazı kullanmadan önce her akşam iki saatlik aralarla alarm kurup parmak ucu testiyle Charlotte'un kan değerlerini ölçmemiz ve gerektiğinde insülin dengelemesi yapmamız gerekiyordu. Şimdi ise cihaz devamlı şeker değerlerini takip ediyor ve böylece Charlotte tekrar normal bir çocuk gibi dışarıda vakit geçirebiliyor, arkadaşlarıyla buluşabiliyor" diyor.

Londra'da yaşayan 27 yaşındaki Yasmin Hopkins de çalışma kapsamında yapay pankreası deneyenlerden biri.

15 yıl önce tip 1 diyabet teşhisi konan Hopkins, yeni teknolojinin onu özgürleştirdiğini anlatıyor.

Hopkins, "Artık endişelenmeden normal bir gün geçirebiliyorum, çalışabiliyorum, köpeğimi yürüyüşe götürebiliyorum" diye konuşuyor.

NHS'te diyabet uzmanı olan Profesör Partha Kar, "Diyabet hastalarını takip eden ve gerektiğinde tedavi eden cihazlar kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama bu tür teknolojiler artık hayatımızın çok önemli bir parçası" diyor ve devam ediyor:

"Diyabet hastalarının hiç endişe etmeden hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak tamamen otomatik bir sistemden çok uzak değiliz."

İngiltere'de en önde gelen diyabet yardım kuruluşlarından biri olarak bilinen Diabetes UK'in CEO'su Chris Askew, teknolojinin tip 1 diyabetli kişilerin hem yaşam kalitelerini hem de klinik sonuçlarını iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Bugüne kadar, bin kişiye kadar kayıt yaptıralabilecek olan pilot uygulamaya 875 hasta katıldı.

Yetkililer, sonuçları teknolojinin nerede daha yaygın hale getirileceği yönündeki değerlendirmenin bir parçası olarak kullanacak.

Sonuçlar, teknolojiyi nerede daha yaygın hale getireceğini düşünen Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü tarafından yapılan bir değerlendirmenin parçası olacak.