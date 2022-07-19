Met Office tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.50 itibarıyla Heathrow Havalimanı'nda hava sıcaklığının 40.2 santigrat derece olarak ölçüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "İngiltere'de ilk kez hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aştı. Londra Heathrow bugün 12: 50'de 40,2 derecelik bir sıcaklık bildirdi. Sıcaklıklar hala birçok yerde tırmanıyor" denildi.

Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › İngiltere'de hava sıcaklığı ilk kez 40 dereceyi geçti - Son Dakika

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