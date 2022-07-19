İngiltere'de hava sıcaklığı ilk kez 40 dereceyi geçti - Son Dakika
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İngiltere'de hava sıcaklığı ilk kez 40 dereceyi geçti

19.07.2022 16:18
İngiltere'de hava sıcaklığı ilk kez 40 dereceyi geçti

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ülke tarihinde ilk kez hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiğini duyurdu.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ülke tarihinde ilk kez hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiğini duyurdu.

Met Office tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.50 itibarıyla Heathrow Havalimanı'nda hava sıcaklığının 40.2 santigrat derece olarak ölçüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "İngiltere'de ilk kez hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aştı. Londra Heathrow bugün 12: 50'de 40,2 derecelik bir sıcaklık bildirdi. Sıcaklıklar hala birçok yerde tırmanıyor" denildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İngiltere'de hava sıcaklığı ilk kez 40 dereceyi geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de hava sıcaklığı ilk kez 40 dereceyi geçti - Son Dakika
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