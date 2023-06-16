İngiltere'de Hintli Öğrenci Sarhoş Genç Kadını Yurt Odasına Taşıyarak Tecavüz Etti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de Hintli Öğrenci Sarhoş Genç Kadını Yurt Odasına Taşıyarak Tecavüz Etti

16.06.2023 15:21

İngiltere'de burslu üniversite okuyan 20 yaşındaki Hintli öğrenci Preet Vikal, aşırı sarhoş olan bir kadını yurttaki odasına götürüp tecavüz etti. Daha sonra kadının yatakta çıplak fotoğrafını çekip zafer işaret emojisi ile arkadaşlarına yolladı. Vikal, suçlamaları reddetti ancak mahkeme tarafından altı yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

20 yaşındaki Hintli öğrenci Preet Vikal ve kadın, farklı arkadaş gruplarıyla birlikte dışarı çıktılar. Savcı, mağdurun gece boyunca aşırı içki tükettiğini ve Vikal ile karşılaştığında aşırı sarhoş olduğunu belirtti.

YATAKTA ÇIPLAK UYANDI

Görüntüler, Vikal'ın genç kadını taşıdığını, onu yatağına getirdiğini ve bir fotoğraf çektiğini gösteriyor. Kadın, olay sonrası cinsel saldırının anlarını hatırlamadı, ancak Vikal'ın yatağında çıplak uyandığı anı hatırladı.

20 yaşındaki genç, sarhoş kadını yurt odasına taşıyıp tecavüz etti

TUTUKLANDI

Nerede olduğunu ve kiminle olduğunu bilmeyen mağdur kadın, Vikal'a sosyal medyadan mesaj attı ve kendisi ile cinsel ilişkiye girip girmediğini, eğer ilişkiye girmişlerse korunup korunmadıklarını sordu. Vikal, korunmadan cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Kadın, aynı gün olayı polise bildirdi ve Vikal tutuklandı.

Hintli Öğrenci, Sarhoş Genç Kadını Yurt Odasına Taşıdı ve Tecavüz Etti

TECAVÜZ SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ

Mahkemede, mağdurun çok sarhoş olduğu ve cinsel ilişkiye girmeyi kabul etme yeteneğine sahip olmadığı belirtildi. Vikal suçlamaları reddetti ve duruşma gününe kadar tecavüz suçlamalarını kabul etmedi.

Hintli Öğrenci, Sarhoş Genç Kadını Yurt Odasına Taşıdı ve Tecavüz Etti

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

20 yaşındaki saldırganın avukatı, çok deneyimsiz bir genç adam olduğunu ve gerçek bir kız arkadaşı olmadığını belirtti. Mahkeme, Vikal'e 6 yıl 9 ay hapis cezasına karar verdi. Vikal cezasının yarısını hayır kurumunda kamuya hizmet ederek geçirecek.

YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Hintli Öğrenci Sarhoş Genç Kadını Yurt Odasına Taşıyarak Tecavüz Etti - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Burak Yılmaz Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı, Antrenörlük Kariyerine Başlıyor
16:13 Futbolu bırakan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak
16:03 Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile boşanmanın perde arkasını anlattı
15:59 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum istedi
16:01 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde konuk eden Ali Onaner, merkeze çekildi
15:55 Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi
15:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen sayısı 800 bini buldu, ihtiyaç duyulan alanlarda atamalar devam edecek
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli için Bolu Belediye Başkanı'na ret cevabı
15:38 Evinizdeki ısıtma sistemleri ve bazı eşyalar Wi-Fi performansına olumsuz etki edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 16:35:51. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de Hintli Öğrenci Sarhoş Genç Kadını Yurt Odasına Taşıyarak Tecavüz Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement