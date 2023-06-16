İngiltere'de Hintli Öğrenci Sarhoş Genç Kadını Yurt Odasına Taşıyarak Tecavüz Etti

20 yaşındaki Hintli öğrenci Preet Vikal ve kadın, farklı arkadaş gruplarıyla birlikte dışarı çıktılar. Savcı, mağdurun gece boyunca aşırı içki tükettiğini ve Vikal ile karşılaştığında aşırı sarhoş olduğunu belirtti.

YATAKTA ÇIPLAK UYANDI

Görüntüler, Vikal'ın genç kadını taşıdığını, onu yatağına getirdiğini ve bir fotoğraf çektiğini gösteriyor. Kadın, olay sonrası cinsel saldırının anlarını hatırlamadı, ancak Vikal'ın yatağında çıplak uyandığı anı hatırladı.

TUTUKLANDI

Nerede olduğunu ve kiminle olduğunu bilmeyen mağdur kadın, Vikal'a sosyal medyadan mesaj attı ve kendisi ile cinsel ilişkiye girip girmediğini, eğer ilişkiye girmişlerse korunup korunmadıklarını sordu. Vikal, korunmadan cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Kadın, aynı gün olayı polise bildirdi ve Vikal tutuklandı.

TECAVÜZ SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ

Mahkemede, mağdurun çok sarhoş olduğu ve cinsel ilişkiye girmeyi kabul etme yeteneğine sahip olmadığı belirtildi. Vikal suçlamaları reddetti ve duruşma gününe kadar tecavüz suçlamalarını kabul etmedi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

20 yaşındaki saldırganın avukatı, çok deneyimsiz bir genç adam olduğunu ve gerçek bir kız arkadaşı olmadığını belirtti. Mahkeme, Vikal'e 6 yıl 9 ay hapis cezasına karar verdi. Vikal cezasının yarısını hayır kurumunda kamuya hizmet ederek geçirecek.