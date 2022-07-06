İngiltere'de hükümet krizi: Başbakan Boris Johnson kendi kabinesinin "istifa et" baskısı altında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki bakan dahil 30'a yakın hükümet görevlisinin istifası sonrası görevi bırakma konusunda büyük bir baskı altına girdi.

BBC'nin elde ettiği bilgiye göre, istifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen Nadim Zahawi dahil kabineden üst düzey isimler, Johnson'a istifa tavsiyesinde bulunuyor.

Başbakanlık Ofisi'nde Boris Johnson ile görüşen isimler arasında Ulaştırma Bakanı, Kültür Bakanı ve Maliye Bakanı bulunuyor.

Johnson bugün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, istifa çağrılarına karşılık olarak "devam edeceğim" yanıtını vermişti.

Son kriz nasıl başladı?

Johnson'a yönelik son eleştirilerin temelinde Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar yatıyor.

Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.

Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.

Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada taciz iddialarından haberdar olunmadığı belirtilmişti.

Ancak Başbakan Johnson, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etmişti.

Johnson konu ile ilgili son açıklamasında bu kararından 'büyük pişmanlık' duyduğunu söylemişti.

Kabindeki istifalar Johnson'un bu açıklamaları ile eş zamanlı olarak geldi.

Önce Salı günü Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa etti. Ardından bakan yardımcısı ve özel sekreter dahil en az 25 hükümet görevlisi istifa etti.

İki bakan birbirlerinden 10 dakika arayla kabineden istifa ettiklerini açıkladı. Bunu, bakan yardımcılarının ve danışmanlarının da istifaları izledi.

Will Quince Aile ve Çocuk Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ederken, Laura Trott da bakan danışmanlığı görevinden ayrıldı.

Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan'a olan güvenini kaybettiğini söylemişti. Rishi Sunak da halkın hükümetlerinden etik ve dürüst davranmasını bekleme hakkı olduğunu ifade etmişti.