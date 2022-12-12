İşçilerin salladığı kazma, hazineye saplandı! Kazdıkça yerin altından altın fışkırdı - Son Dakika
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İşçilerin salladığı kazma, hazineye saplandı! Kazdıkça yerin altından altın fışkırdı

12.12.2022 15:56

İngiltere'de bir inşaatın temel kazısının gerçekleştiği sırada işçilerin kazdıkları kazma, yerin altında bulunan hazineye saplandı. Bir mezarda olduğu ortaya çıkan hazinenin çıkarılması için yapılan kazıda toprak kalktıkça yerin altından değerli eşya ve altın fışkırdı.

İngiltere'de inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen olay kısa sürede dünya basınının gündemine oturdu.

KADIN MEZARININ İÇİNDEN ÇIKTI

Bir inşaatın kazı alanında kadın mezarı bulundu. Mezarı kazdıkça altın ve kıymetli taşlardan oluşan gizli hazineye rastlandı. Yapılan araştırmada ise mezarın zengin olduğu değerlendirilen Orta Çağ kadınına ait olduğu ortaya çıktı.

300 YILLIK KOLYE DE ÇIKTI

Mezarda altın ve kıymetli taşlardan yapılmış bin 300 yıllık kolye bulundu. Londra Arkeoloji Müzesi, Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeyi 'Harpole Hazinesi' olarak tanıttı.

ŞİMDİYE KADARKİ EN GÖRKEMLİ ÖRNEĞİ

Kolye için "Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği" tanımı yapıldı. Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak keşfedildi.

300 YILDIR GÜN IŞIĞI GÖRMEMİŞLER

Kazı Başkanı Levente Bence Balázs, toprakta ilk başta diş kalıntıları fark ettiğini, daha sonra altın nesnelerin kendisine parıldadığını belirtti ve şöyle devam etti:

Şimdiye kadar keşfedilen en önemli Orta Çağ kadın cenazesi olarak değerlendirilen parçalarla ilgili Balázs, "Bu eserler bin 300 yıldır gün ışığı görmemiş. Topraktan ilk altın çıkmaya başladığında bunun önemli bir şey olduğunu biliyorduk.? Onları ilk bulan kişi olmak tarif edilemez."

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Son Dakika Dünya İşçilerin salladığı kazma, hazineye saplandı! Kazdıkça yerin altından altın fışkırdı - Son Dakika


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