İngiltere\'de Kar Yağışı Nedeniyle Manchester Havalimanı\'nda Uçuşlar Durduruldu

İNGİLTERE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Manchester Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.
İngiltere'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Manchester Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğu bildirildi. Yetkililer, pistin temizlenmesinin ardından uçuşların başlayacağını belirterek, "Yolcularımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu süre zarfında beklediğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede size bilgilendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.
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