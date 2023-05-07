İngiltere'de Kral III. Charles, dedesinin kullandığı tahta oturdu

İngiltere'de Kral 3'üncü Charles, düzenlenen görkemli törenle tacını giydi. Kral Charles'ın taç giyme töreninde oturduğu tahtla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı.

DEDESİNİN KULLANDIĞI TAHTA OTURDU

Kral Charles, taç giyme törenini sürdürülebilir bir etkinlik haline getirme çabasının parçası olarak, daha önce dedesi Kral 5. George tarafından kullanılmış tahta yeni yüz geçirip kullanmayı tercih etti. Charles, dedesi Kral George'un 1937'deki taç giyme töreninde kullandığı tahta oturdu.

"KOLTUKLARA YENİ BİR HAYAT VERİLMİŞ OLUYOR"

Kraliçe Camilla da Ana Kraliçe'nin yine 1937'deki taç giyme töreni sırasında oturduğu koltuğa oturdu. Kral 3. Charles törende mümkün olduğunca kullanılmış, geri dönüştürülmüş eşya kullanılmasını isterken, Kraliyet Koleksiyonları Vakfı'nda Kral'a Ait Sanat Eserleri bölümünün uzman yardımcısı Caroline de Guitaut, "Böylece koltuklara küçük değişikliklerle yeni bir hayat verilmiş oluyor. Hem tarihi eşyalar olarak saygı görüyor hem de gelecek için yenileniyorlar" diye konuştu.