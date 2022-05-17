İngiltere'de meme kanseri tedavisinde 'metal dedektörü' devri - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de meme kanseri tedavisinde 'metal dedektörü' devri

17.05.2022 12:07
İngiltere'de meme kanseri tedavisinde 'metal dedektörü' devri

Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) meme kanseri tedavisi için tavsiye ettiği yöntemler arasına giren ve metal dedektörü gibi çalışan bir cihaz, kanserli hücrelerin vücutta yayıldığı bölgeleri tespit edince bip sesi çıkarıyor.

Metal dedektörü gibi çalışan özel bir cihaz, İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) meme kanseri tedavisi için tavsiye ettiği yöntemler arasına girdi.

BBC Digital Sağlık Editörü Michelle Roberts'ın haberine göre cihaz, meme kanserinin yayılıp yayılmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

İngiltere'nin sağlık ve bakım alanındaki denetleyici kurumu NICE'in tavsiye ettiği yöntem, hastanelerde kanserin teşhis ve tedavisini de kolaylaştırabilir.

Cihaz nasıl çalışıyor?

Sentimag isimli bu gürültülü cihaz, derinin yüzeyinde hareket ettirilerek kanserli dokunun etrafına enjekte edilen manyetik sıvıyı (Magtrace) takip ediyor.

Sıvının vücutta nereye yöneldiğini izleyen cihaz, kanserin yayılmış olabileceği bölgeleri tespit ettiğinde de biplemeye başlıyor.

Daha sonra kanserli hücreden doku ya da sıvı alınarak biyopsi yapılabiliyor.

"Meme kanserine yakalanan insanlar kanserin başka organlara yayılıp yayılmadığını bilmek istiyorlar" diyen NICE yetkilisi Jeanette Kusel, bu teknoloji ile radyoloji birimleri olmayan ya da imkanları sınırlı olan hastanelerde kanser teşhis ve tedavisinin daha hızlı yapılabileceğine dikkat çekti.

Günümüzde bazı hastaneler, zararsız radyoaktif boya enjekte etmek ya da ultrason gibi yöntemlere başvuruyor.

Ancak pek çok ülkede hastanelerin bu teknolojilere erişimi yok.

Biyopsiyi kolaylaştırıyor

Sentimag cihazı, içeriğinde manyetik demir oksit maddesi olan, kahverengi bir sıvı enjekte edilerek çalışıyor.

Enjekte edildiğinde bu sıvı tanecikler halinde lenf sistemi tarafından emiliyor, kanser hücrelerinin bir tümörden başka yerlere sıçradığında izlemesi beklenen yoldan ilerliyor. Bu hücreler çoğu zaman koltuk altı gibi bölgelerde bulunan lenf bezlerine yapışıyor.

Sıvı, lenf bezlerini koyu kahverengiye boyayarak, doktorların biyopsi yapmasını da kolaylaştırıyor.

Bazı hastalar enjeksiyondan sonra cilt dokusunda renk değişimi olduğunu fark etse de, bu kahverengimsi renk zamanla kayboluyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, cihazın İngiltere'de en çok görülen kanser türü olan meme kanserinin yayılmasının önüne geçebileceğini söylüyor.

İngiltere'de meme kanseri tedavisinde 'metal dedektörü' devri
İngiltere'de meme kanseri tedavisinde 'metal dedektörü' devri
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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İngiltere'de meme kanseri tedavisinde 'metal dedektörü' devri - Son Dakika

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