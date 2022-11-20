İngiltere'de erkek arkadaşından hamile kalan 13 yaşındaki kız hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı - Son Dakika
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İngiltere'de erkek arkadaşından hamile kalan 13 yaşındaki kız hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı

20.11.2022 18:01

İngiltere'de yaşayan Olivia Rose adlı genç kız, daha 13 yaşındayken erkek arkadaşından hamile kaldı. Herkes çocuğun aldırılmasını isterken aksi bir karar veren Olivia Rose bebeği doğurmaya karar verdi. Erkek arkadaşı genç kızı terk etti fakat o şimdi çocuğunu büyütmeye devam ediyor.

İngiltere'de meydana gelen skandal bir olay, gündem olmasının ardından adeta sosyal medyayı çalkaladı. Olivia Rose adlı genç kızın anlatımına göre, henüz 13 yaşında olduğu sırada erkek arkadaşıyla girdiği ilişki nedeniyle hamile kaldı.

13 yaşındaki kız, erkek arkadaşından hamile kaldı! Sonrası daha da beter

KÜRTAJ YAPMASI ÖNERİLDİ AMA DİNLEMEDİ

Olivia Rose'nin iddiasına göre o dönem kürtaj yapması konusunda öneride bulunuldu ancak Rose bu teklifi kabul etmeyerek, çocuğunu doğuracağını söyledi. Nitekim doğum 9 ay sonra gerçekleşti ve Olivia Rose'nin bir kız çocuğu oldu.

13 yaşındaki kız, erkek arkadaşından hamile kaldı! Sonrası daha da beter

ŞU ANDA 4 YAŞINDA

Ancak doğumdan sonra her şey Rose'nin istediği gibi olmadı. Erkek arkadaşı, genç kızı terk ederken anne ve bebek de bir başlarına kaldı. Rose ise pes etmeyerek kızını büyütmeyi başardı. Şimdilerde 19 yaşında olan Rose'nin kızı da 4 yaşında.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de erkek arkadaşından hamile kalan 13 yaşındaki kız hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de erkek arkadaşından hamile kalan 13 yaşındaki kız hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı - Son Dakika
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