İngiltere\'de Yoğun Kar Yağışı Uçuşları Etkiliyor

Dünya

İNGİLTERE'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların askıya alındığı belirtildi.

İngiltere'nin orta kesiminde, kuzeybatısındaki bazı bölgelerde ve Galler'in büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle ikinci derece uyarı yapıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Leeds Bradford, Manchester ve Liverpool John Lennon havaalanlarının pistleri uçuşlara kapatıldı.

Yetkililer, uçuşlarda gecikmeler olabileceği konusunda uyarıda bulundu.