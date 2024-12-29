İngiltere, Esma Esad\'a kapıları kapattı

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Baas rejiminin devrilmesinin ardından ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad da çok konuşuldu. Kanser tedavisi gördüğü söylenen Esma Esad için İngiliz medyası "Yaşama şansı yüzde 50" dedi.

İNGİLTERE, ESMA ESAD'I ÜLKEYE ALMAYACAK

Beşar Esad'dan boşanacağı iddiaları yalanlanan Esma Esad'ın vatandaşı olduğu İngiltere'ye dönmek istediği öğrenilirken, Londra'dan haber geldi. İngiliz Başbakanlık kaynakları kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esad'ın doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini söyledi. Başbakanlık kaynakları, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esad'ın herhangi bir seyahat dokümanının bulunmadığını vurguladı.

PASAPORT SÜRESİ DOLDU

The Paper gazetesi ise pasaport süresi dolan Esad'ın hem seyahat kısıtlaması hem de mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi tutulduğunu yazdı. Başbakanlık kaynakları gazeteye yaptıkları açıklamada, söz konusu yaptırımlar nedeniyle Esma Esad'ın İngiltere'ye girmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Ülkede vatandaşlıktan çıkarma yetkisi bulunan İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Esad'ın ülkeye girişine izni verilmeyeceğini açıklamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Esad'ın İngiltere'ye dönme ihtimali karşısında, "Esad, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır." demişti.