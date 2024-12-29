İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı - Son Dakika
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Dünya

İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı

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İngiltere'den Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kanser hastası eşi Esma Esad'a kötü haber geldi. Başbakanlık kaynakları, İngiliz vatandaşı olan Esma Esad'ın seyahat yaptırımı uygulandığını ve ülkeye giremeyeceğini belirtti.

29.12.2024 18:09
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Baas rejiminin devrilmesinin ardından ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad da çok konuşuldu. Kanser tedavisi gördüğü söylenen Esma Esad için İngiliz medyası "Yaşama şansı yüzde 50" dedi.

İNGİLTERE, ESMA ESAD'I ÜLKEYE ALMAYACAK

Beşar Esad'dan boşanacağı iddiaları yalanlanan Esma Esad'ın vatandaşı olduğu İngiltere'ye dönmek istediği öğrenilirken, Londra'dan haber geldi. İngiliz Başbakanlık kaynakları kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esad'ın doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini söyledi. Başbakanlık kaynakları, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esad'ın herhangi bir seyahat dokümanının bulunmadığını vurguladı.

İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı

PASAPORT SÜRESİ DOLDU

The Paper gazetesi ise pasaport süresi dolan Esad'ın hem seyahat kısıtlaması hem de mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi tutulduğunu yazdı. Başbakanlık kaynakları gazeteye yaptıkları açıklamada, söz konusu yaptırımlar nedeniyle Esma Esad'ın İngiltere'ye girmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Ülkede vatandaşlıktan çıkarma yetkisi bulunan İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Esad'ın ülkeye girişine izni verilmeyeceğini açıklamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Esad'ın İngiltere'ye dönme ihtimali karşısında, "Esad, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır." demişti.

İngiltere, Esma Esad\'a kapıları kapattı

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Son Dakika Dünya İngiltere, Esma Esad'a kapıları kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Savas Kara:
    Esma Esad lösemidir. Kim olursa olsun, bir hastaya kapıyı kapamak ne demek? Ayrıca; bir bitkideki HYPERICIN ve PSEUDOHYPERİCİN adlı etken maddenin antilösemik olduğunu nasıl bilmezler... 13 49 Yanıtla
  • Taner:
    Bize gelseydi. Nasılsa ülkemize girmeyen Suriyeli birtek Esad ve ailesi kaldı. 27 13 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Çokda umrumdaydı 24 9 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kabul buyurur ise "mülteci " olarak kabul ederiz ,öyle saray konak istemek yok ama :) 13 5 Yanıtla
    melih döşemecioğlu:
    reisin saray odalarından birini verir merak etme 1 1
  • Abdul Mecit el sabah:
    İngilterenin yaptığı yanlıştır. Kendi vatandaşına böyle bir yaptırım uygulayamazsın. Ayrıca tedavi olmaya geleni asla engelleyemezsin. İngiliz yetkililerin derdi başka Esad ailesinin mal varlığına çökmektir. Böyle bir hakkınız yok. Ukranya’da da Suriye’den de siz sorumlusunuz. Başkalarının iç işlerine karışmayı bırakın kendi işinize bakın. Adaya mültecileri doldurdunuz ülke yabacı kampına çevirdiniz 2 4 Yanıtla
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