İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile kutlamalarına, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın en küçük çocukları Prens Louis damga vurdu.

ANNESİYLE GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Kameralara yansıyan anlarda annesiyle alay ederek eden ve yerinde duramayan Louis, sosyal medyada gündem oldu. Louis'i annesi durdurmaya çalıştı. 40 yaşındaki Kate Middleton, küçük oğlunu sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.

İngiltere basını 4 yaşındaki Louis için "Kraliçe'den rol çaldı" yorumunu yaptı.