İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu - Son Dakika
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu

06.06.2022 20:12

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis hareketleri gündem oldu. Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın en küçük çocukları olan Louis'in yerinde duramadığı ve annesiyle dalga geçtiği anlar sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile kutlamalarına, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton'ın en küçük çocukları Prens Louis damga vurdu.

ANNESİYLE GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Kameralara yansıyan anlarda annesiyle alay ederek eden ve yerinde duramayan Louis, sosyal medyada gündem oldu. Louis'i annesi durdurmaya çalıştı. 40 yaşındaki Kate Middleton, küçük oğlunu sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.

İngiltere basını 4 yaşındaki Louis için "Kraliçe'den rol çaldı" yorumunu yaptı.

Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in yaramazlıkları gündem oldu
Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in yaramazlıkları gündem oldu
Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in yaramazlıkları gündem oldu
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İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlanıyor (3) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlanıyor (3)

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Son Dakika Dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu - Son Dakika
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