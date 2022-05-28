İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak - Son Dakika
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İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak

28.05.2022 13:21
İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70 yılını kutlamak için düzenlenecek 'Platin Jübile' programı kapsamında, İngiltere'de 16 binden fazla sokak partisi yapılacağı açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70 yılını kutlamak için düzenlenecek 'Platin Jübile' programı kapsamında, İngiltere'de 16 binden fazla sokak partisi yapılacağı açıklandı. Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinde 70 yıl boyunca tahtta kalan ilk hükümdar olacak.

İngiltere Yerel Yönetimler Birliği, bugün açıklama yaparak 6 Şubat 1952'de tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılını kutlamak için ülke genelinde 16 binden fazla sokak partisi yapılacağını duyurdu. Açıklamada "Ülke çapındaki belediyeler, İngiltere genelinde onaylanan binlerce sokak partisi başvurusuyla toplulukların yaklaşan Kraliçe'nin Platin Jübile hafta sonunu kutlamalarına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" denildi.

Birlik, 2 ve 3 Haziran'ı kapsayan hafta sonu İngiltere tarihinde ilk defa bir hükümdarın tahttaki 70 yıllık hizmetinin İngiltere halkı tarafından kutlanacağını vurguladı. 12 belediyenin 1000 kadar sokak partisini onayladığını belirten Birlik, bu rakamın genele vurulduğunda etkinliklerin ülke çapında 16 binden fazla sokak partisine ulaşacağını ifade etti. Sokak partileri için binlerce küçüklü ve büyüklü yolun kapatılacağı, binlerce ağaç dikileceği, caddelerin parti ışıklarıyla donatılacağı belirtildi.İNGİLTERE TAHTINDA PLATİN JÜBİLE9 Eylül 2015'te Kraliçe, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'yı geçerek İngiliz tarihinde en uzun süre hüküm süren 'Hükümdar' oldu. Kraliçe Elizabeth'in tahtta çıktıktan sonra ülke adına 21 bin görüşme ve etkinliğe katıldığı, ve kendisine 14 Başbakanın hizmet verdiği ifade edildi. Kraliçe Elizabeth'in ilk Başbakanı Winston Churchill idi.


İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak
İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak
İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak
İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak
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Kaynak: DHA

Kraliçe Elizabeth, Togo Cumhuriyeti, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 70'inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak - Son Dakika
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