İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 1'e yükseltti - Son Dakika

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1'e çıkardı.

Bu, İngiltere'de 2009'dan bu yana belirlenen en yüksek politika faizi oldu.

Merkez Bankası, ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyon oranının görülmesinden sonra alınan bu kararın ekonomide küçülmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Mart ayında Merkez Bankası hedefi olan yüzde 2'nin çok üzerinde, yüzde 7 olarak açıklanan enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 10'u aşacağı tahmin ediliyor.

Ekonomistler artan gıda ve enerji fiyatları nedeniyle hane halkının tüketimi kısıp tasarruf etmeye çalıştığını, bunun da ekonomideki büyüme beklentilerini azalttığını aktarıyor.

Dün de ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmişti.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikaları Komitesi, ekonominin yılın son çeyreğinde küçülmeye başlayacağı ve 2023'te de yüzde 0,25 oranında küçüleceği tahmininde bulundu.

Komite bir önceki tahmininde 2023 için yüzde 1,25 oranında büyüme öngörmüştü. BBC Ekonomi Editörü Faysal İslam, bu oranın dahi G7 ülkeleri arasında en düşük oran olduğunu aktarıyor.

2024 için büyüme beklentisi de yüzde 1'den yüzde 0,25'e çekildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, ekonominin hızla yavaşlama riski olduğunu söylese de resesyon kelimesini kullanmamayı tercih etti.

Bir ekonomide resesyon olması için ekonominin iki çeyrek üst üste küçülmesi gerekiyor.

İngiltere Merkez Bankası, küçülmelerin art arda değil, aralıklarla olacağını tahmin ediyor.

BBC Ekonomi Editörü Faysal İslam, enerji fiyatlarının sonbahara kadar yüzde 40 oranında artmasının beklendiğini, küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışının etkilerini tahmin etmenin zor olduğunu belirtiyor.