İnternette dolaşırken kendi cinsel içerikli 'deep fake' videosunu gören kadın neye uğradığını şaşırdı

İngiltere, Londra'da yaşayan 30 yaşındaki Kate Isaacs, rutin bir aktivite olarak Twitter'a girip zaman geçirmek için telefonunu eline aldı. Bir süre sosyal medyada vakit geçiren kadın, ansızın gelen bir bildirime tıkladı. 30 yaşındaki kadın, yönlendirildiği bağlantıda kendi yüzünün yer aldığı cinsel içerikli filmle karşılaştı.

DailyMail'de yer alan habere göre gördükleri karşısında adeta şoka giren kadın, yaşadığı dehşeti, "Ateşim çıktı. Vurulmuş gibiydim. Mideme kramplar girdi. 'Birileri ben farkında olmadan beni kayıt altına mı aldı?' diye düşünmeye başladım fakat 'Ben neden hatırlamıyorum?' diye kendime sordum. 'Bu adam kim? Tanımıyordum bile" sözleriyle anlattı.

Yaşadığı şoku dakikalar içinde atlatan kadın, videoda yer alan bedenin kendisine ait olmadığını ve bunun 'deep fake' yöntemiyle üretilen bir görüntü olduğunu fark etti.

NASIL YAPIYORLAR?

Kate'in ve uzmanların düşüncelerine göre, kadının görüntüleri 'Zoom' toplantısından elde edilmiş olabilir. Yüzünün açık şekilde görüldüğü anları kayıt altına alan korsanlar, 'deep fake' yöntemiyle yüzünü, cinsel içerikli bir filmin görüntülerine montajlamış.

İLK KURBANLAR ÜNLÜLERDİ

Deep fake yönteminin kullanımının ilk kez görüldüğü 2017'de ilk hedef dünyaca ünlü yıldızlar Scarlett Johansson ve Taylor Swift'ti. ABD'li yıldızlar, başlattıkları hukuk mücadelesini kazanmış ve görüntüleri internet ortamından kaldırmıştı.