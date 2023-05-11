İnternette dolaşırken kendi cinsel içerikli 'deep fake' videosunu gören kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
İnternette dolaşırken kendi cinsel içerikli 'deep fake' videosunu gören kadın neye uğradığını şaşırdı

İnternette dolaşırken kendi cinsel içerikli 'deep fake' videosunu gören kadın neye uğradığını şaşırdı

11.05.2023 11:04

Telefonuyla Twitter kullandığı sırada gelen bildirime tıklayan kadın, yönlendirildiği adreste kendi yüzünün yer aldığı cinsel içerikli filmle karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın; yaşadığı dehşet dolu dakikaların ardından yüzünün 'deep fake' yöntemiyle montajlandığını fark etti.

İngiltere, Londra'da yaşayan 30 yaşındaki Kate Isaacs, rutin bir aktivite olarak Twitter'a girip zaman geçirmek için telefonunu eline aldı. Bir süre sosyal medyada vakit geçiren kadın, ansızın gelen bir bildirime tıkladı. 30 yaşındaki kadın, yönlendirildiği bağlantıda kendi yüzünün yer aldığı cinsel içerikli filmle karşılaştı.

DailyMail'de yer alan habere göre gördükleri karşısında adeta şoka giren kadın, yaşadığı dehşeti, "Ateşim çıktı. Vurulmuş gibiydim. Mideme kramplar girdi. 'Birileri ben farkında olmadan beni kayıt altına mı aldı?' diye düşünmeye başladım fakat 'Ben neden hatırlamıyorum?' diye kendime sordum. 'Bu adam kim? Tanımıyordum bile" sözleriyle anlattı.

Yaşadığı şoku dakikalar içinde atlatan kadın, videoda yer alan bedenin kendisine ait olmadığını ve bunun 'deep fake' yöntemiyle üretilen bir görüntü olduğunu fark etti.

NASIL YAPIYORLAR?

Kate'in ve uzmanların düşüncelerine göre, kadının görüntüleri 'Zoom' toplantısından elde edilmiş olabilir. Yüzünün açık şekilde görüldüğü anları kayıt altına alan korsanlar, 'deep fake' yöntemiyle yüzünü, cinsel içerikli bir filmin görüntülerine montajlamış.

İLK KURBANLAR ÜNLÜLERDİ

Deep fake yönteminin kullanımının ilk kez görüldüğü 2017'de ilk hedef dünyaca ünlü yıldızlar Scarlett Johansson ve Taylor Swift'ti. ABD'li yıldızlar, başlattıkları hukuk mücadelesini kazanmış ve görüntüleri internet ortamından kaldırmıştı.

YORUMLAR
500
Dünya devi Apple müşterilerini çıldırttı! Birçok Apple kullanıcıları oturum açamıyor, ödeme yapamıyor Dünya devi Apple müşterilerini çıldırttı! Birçok Apple kullanıcıları oturum açamıyor, ödeme yapamıyor Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor

Twitter, Londra, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnternette dolaşırken kendi cinsel içerikli 'deep fake' videosunu gören kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:39 İstanbulspor-Galatasaray karşılaşması, TFF'nin Şampiyonlar Ligi maçı için ayırdığı stadyum nedeniyle şehir dışında oynanabilir
12:38 Yurt dışı oyları, 5 ayrı kilitli odada tutuluyor! Kapı, parti temsilcileri ile birlikte 14 Mayıs'ta açılacak
12:35 6 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuğa 40 dikiş atıldı
12:19 Dünya devi Apple müşterilerini çıldırttı! Birçok Apple kullanıcıları oturum açamıyor, ödeme yapamıyor
12:18 Atatürk'e hakaretten tutuklu bulunan Fatih Tezcan'ın cezaevinden yolladığı görüntülü mesaj, Kılıçdaroğlu'nun avukatını harekete geçirdi
12:17 Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi krizi! Galatasaray, İstanbul'daki maçı şehir dışında oynayabilir
12:15 Survivor'daki en büyük ödül için yarışacaklar! 5 yarışmacıya son model araba verilecek
12:11 Kaan Ayhan'ın menajeri, oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılmak istediği hakkında çıkan haberleri yalanladı
12:04 Apple Id hatası kullanıcıları kızdırdı! Birçok kullanıcı oturum açamıyor, ödeme yapamıyor
12:03 Fatih Tezcan cezaevinden görüntülü mesaj yolladı! Kılıçdaroğlu'nun avukatı iddialar sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 12:47:31. #1.11#
SON DAKİKA: İnternette dolaşırken kendi cinsel içerikli 'deep fake' videosunu gören kadın neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement