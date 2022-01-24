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IŞİD'in saldırdığı hapishanedeki çocuklardan kaygı duyuluyor - Son Dakika
BBC

IŞİD'in saldırdığı hapishanedeki çocuklardan kaygı duyuluyor

24.01.2022 18:52
IŞİD'in saldırdığı hapishanedeki çocuklardan kaygı duyuluyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD tarafından kuşatılan Gerwan Hapishanesi'nde çatışmalar sürerken içeride kaldığı düşünülen yüzlerce çocuğun akıbetiyle ilgili endişeler artıyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD tarafından kuşatılan Gerwan Hapishanesi'nde çatışmalar sürerken içeride kaldığı düşünülen yüzlerce çocuğun akıbetiyle ilgili endişeler artıyor.

IŞİD militanları Perşembe günü, güvenliği Kürtler tarafından sağlanan Gerwan Hapishanesi'ne saldırmıştı.

IŞİD'li olduğu düşünülen kişilerin tutulduğu mahkumları kaçırmak için düzenlenen operasyonun ardından çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Haseke'de bulunan Gerwan Hapishanesi'nde IŞİD'e karışmış olduğu düşünülen 850 çocuğun da olduğu söyleniyor.

136 kişi hayatını kaybetti

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ittifakı IŞİD'le savaşmış, birkaç yıl önce Suriye'nin büyük bir bölümünü ele geçirmişti.

Ancak IŞİD operasyonları hala devam ediyor, hem güvenlik güçlerine hem de sivillere yönelik saldırılar düzenleniyor.

Son olarak 100'den fazla IŞİD'linin hapishaneye yaptığı sürpriz saldırı, buranın içinde ve dışında şiddetli çatışmaları beraberinde getirdi.

İngiltere merkezli Suriye Gözlemevi, Cumartesi günü 84 IŞİD militanının, yedi sivilin, Kürt güvenlik güçleri ve hapishane görevlilerinde de 45 kişinin öldüğünü açıkladı.

UNICEF ise çatışmalar devam ederken hapishanede tutulan 850 kadar çocuk hakkında endişenlendiklerini belirtti.

Aralarında 12 yaşında çocukların da bulunduğu grubun ciddi bir risk altında olduğu hatırlatıldı.

SDG, IŞİD militanlarının, IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen yüzlerce çocuğun bulunduğu yatakhanede saklandığını ve çocukları "canlı kalkan" olarak kullandığını söyledi.

Ayrıca, SDG'nin hapishanenin etrafını sardığı ve "içinde bulunan IŞİD güçlerinin artık kaçamayacağı" aktarıldı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, cezaevinde tutulan çocukların akrabaları, kanıt olmadan ve SDG'nin zorla askere almasına direndikleri için burada tutulduklarını söyledi.

IŞİD'in, kaçırdıkları da dahil olmak üzere, çocukları toplayarak intihar bombacısı yapma ya da onlara mahkum öldürmek için eğitim verme stratejisi vardı. Bu çocuklar, kuzeydoğu Suriye'deki Kürt hapishanelerinde 50'den fazla ülkeden binlerce IŞİD savaşçısı ile birlikte tutuluyor.

Suriye Gözlemevi'ne göre, Gerwan'da bazı liderler de dahil olmak üzere 3 bin 500 şüpheli IŞİD üyesi bulunuyordu.

IŞİD'in hapishaneye yaptığı saldırının ardından kaçan yüzlerce cihatçı yakalansa da bazıları hala dışarıda.

IŞİD'in saldırdığı hapishanedeki çocuklardan kaygı duyuluyor
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Son Dakika Dünya IŞİD'in saldırdığı hapishanedeki çocuklardan kaygı duyuluyor - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: IŞİD'in saldırdığı hapishanedeki çocuklardan kaygı duyuluyor - Son Dakika
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