İspanya'da sel: Araçlar yollarda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İspanya'da sel: Araçlar yollarda kaldı

İspanya'da sel: Araçlar yollarda kaldı

31.05.2023 11:09

İspanya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, araçlar yollarda kaldı.

- İspanya'da sel: Araçlar yollarda kaldı

VALENCİA - İspanya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, araçlar yollarda kaldı.

İspanya'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Ülkenin güneydoğusundaki Valencia ve Murcia özerk bölgelerinde yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Valencia Alicante'de araçlar yollarda kaldı, ara sokaklarda su baskınları meydana geldi.

İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), yağışın devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Valencia, İspanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da sel: Araçlar yollarda kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
11:02 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
10:46 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:46 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:40 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Alişan'dan Ali Koç'a yaylım ateşi! Aziz Yıldırım'dan özür diledi
10:40 Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oldu
10:29 Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi
10:28 Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu uyarısı: Benim yaptığım hatayı yapmaması lazım
10:23 Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi
10:23 Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu uyarısı: Benim yaptığım hatayı yapmaması lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 11:14:21. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'da sel: Araçlar yollarda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement