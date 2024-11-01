İspanya\'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 158

Dünya

İSPANYA'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi.

İspanya'nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya'da yaşanan yağışları 'yüzyılın en kötü dönemi' olarak nitelendirdi. Yetkililer hala kayıp insanların olduğunu ve arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirtti. Savunma Bakanı Margarita Robles, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.