İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu - Son Dakika
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Dünya

İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu

İşte Trump\'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu

ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda ülkeye yönelik yeni gümrük vergileri açıkladı. Trump'ın hamlesi, ABD'nin dış ticaret açığının 131,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından geldi. İşte ABD'nin dış ticaret açığı verdiği ülkeler...

03.04.2025 00:57
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlik sırasında küresel karşılıklı gümrük vergilerini açıkladı. Açıklamasını "ekonomik bağımsızlık ilanı" olarak nitelendiren Trump, kapsamlı misilleme gümrük vergileri getirdi.

ÇİN'E YÜZDE 34, AVRUPA BİRLİĞİ'NE YÜZDE 20, JAPONYA'YA YÜZDE 24,HİNDİSTAN'A YÜZDE 26 VE İNGİLTERE'YE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

"ABD'nin altın çağı geliyor" diyen Trump, çoğu ülkeye uygulanan yeni oranları gösteren bir panoyu havaya kaldırdı ve Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve İngiltere'ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, ayrıca yurt dışında ürtülen otomobillere de yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı.

DEVLET BAŞKANLARINA SESLENDİ

"ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız" diyen Trump, "Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin" dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Trump'ın bu hamlesine sebebiyet veren olay ise dış ticaret açığının rekor kırması oldu. ABD Ticaret Bakanlığı'nın 3 Mart'ta açıkladığı verilere göre ülkenin dış ticaret açığı, ocakta aylık bazda yüzde 34 ve yıllık bazda yüzde 96,5 artış gösterdi. Böylelikle ocakta 131,4 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİĞİ ÜLKELER

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği mal ticareti açığı ocak ayında 29,7 milyar dolar olurken, Avrupa Birliğine (AB) 25,5 milyar dolar, Meksika'ya 15,5 milyar dolar ve Kanada'ya 11,3 milyar dolar mal ticareti açığı verildi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri ise şu şekilde sıralandı:

SADECE 3 ÜLKE VE ORTA AMERİKA'YA TİCARET FAZLASI VERİLDİ

ABD'nin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (4,3 milyar dolar), Orta Amerika ülkelerine (4,3 milyar dolar), Belçika (6 milyon dolar) ve Brezilya (600 milyon dolar) oldu.

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ayhan Sevilir:
    dünya ya jandarmalik yapacam diye karşılıksız dolar basıp her yere saldırmayın yamyamlar. dünya nın en saçma gecesi bu olsa gerek. Trump ülkesini korumaya çalışıyor ve dışarıdaki Amerikan fabrikalarını kendi ülkesinde üretim için zorluyor ancak seçtiği anı ve keskin politikalar kendini bitirecek gibi duruyor.. Allah ülkemizi emperyalist yamyamalrdan ve hainlerden korusun 15 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Adam kendi ayağına sıkıyor, Koskoca Amazonu batırıp iflas ettirecek, Ama en az vergiyi Türkiye'ye uyguluyor, Amazon muhtemelen Türkiye sayesinde ayakta duracak gibi 1 0 Yanıtla
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