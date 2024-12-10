Jay-Z ve Diddy\'ye Tecavüz İddiası

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Dünyanın en büyük rap müzisyenlerinden biri kabul edilen ABD'li şarkıcı ve yapımcı Jay-Z, müzisyen Sean "Diddy" Combs ile beraber 2000 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna ilaç vererek tecavüz iddialarını reddetti.

ABD'de açılan davada, meşhur müzik kanalı MTV'nin New York'ta düzenlediği ve ünlülerin akın ettiği video müzik ödülleri töreni sonrasında, Jay-Z ve Puff Diddy olarak da bilinen Combs'un odada bir kadın ünlü isim daha varken bir kız çocuğuna saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Dava aslında Ekim ayında açılmıştı, ancak Pazar günü asıl ismi Shawn Carter olan Jay-Z sanık listesine eklendi.

Jay-Z iddiaları "şantaj girişimi" olarak tanımladı.

Eylül ayında insan kaçakçılığı ve taciz gibi suçlamalarla hapse giren ve 5 Mayıs'ta başlayacak davasını bekleyen Combs ise suçlamaları reddetti.

BBC, Carter'ın avukatı Alex Spiro ve menajerine iddialarla ilgili ulaşarak yorum talebinde bulundu.

Dava, son aylarda Combs'u saldırı ve tecavüzle suçlayan diğer birkaç davayı daha açan Teksas merkezli avukat Tony Buzbee tarafından açıldı.

Jay-Z şu açıklamada bulundu:

"Avukatım, Tony Buzbee adında bir 'avukattan' talep niyetiyle yazıldığı söylenen bir şantaj girişimine maruz kaldı. Hesaplarına göre bu suçlamaların niteliği ve kamuoyunun baskısı beni uzlaşmaya zorlayacaktı.

"Hayır efendim, tam tersi oldu. Seni, bir sahtekar olarak alenen ifşa ediyorum. Bu yüzden sana tek bir kuruş bile vermeyeceğim."

Hakkında 30 farklı dava açılan Combs'un hukuk ekibi ise davanın "ünlüler hakkında yalan yayarak para koparmaya çalışan halkla ilişkiler gösterisinin son halkası" olduğunu belirtti.

Buzbee ise eleştirilere yanıt olarak Instagram hesabında askeri üniforma giydiği genç bir fotoğrafını paylaşarak agresif bir şekilde davayı açmaktan caydırılmaya çalışıldığını söyledi.

"Kimsenin müvekkillerimi korkutarak sessizliğe gömülmelerine yol açmasına izin vermeyeceğim" dedi.

Limuzin şoförü partiye götürdü

Dava metninde ismi, kimliği açıklanmak istenmeyen şikayetçiler kullanılan "Jane Doe" olarak geçen kadının, 13 yaşındayken MTV'nin törenine girmek için limuzin şoförlerine yaklaştığı, bir şoförün Combs için çalıştığını söyleyerek "tam Diddy'nin aradığı şeysin" dediği iddia edildi.

Daha sonra şoförün genç kızı beyaz bir evdeki bir partiye götürdüğü iddianameye girdi.

Jane Doe'nun partide birçok ünlüyü tanıdığı ve kokain gibi çok miktarda uyuşturucunun tüketildiğini gördüğü aktarıldı.

Bir garsonun kendisine başının dönmesine yol açan bir içki verdiği, Jane Doe'nun da uzanmak için bir odaya girdiği belirtildi.

Daha sonra Combs ve Carter'ın bir kadın ünlüyle odaya girdiği, Combs'un gözlerinde "deli bir ifadeyle 'Şimdi partilemeye hazırsın' diyerek kızı yakaladığı" öne sürüldü.

Carter'ın ve Combs'un diğer kadın ünlü izlerken kıza tecavüz ettiği, Jane Doe'nun saldırı sırasında geri saldırdığı ve Combs'un beklemediği bir anda kaçtığı aktarıldı.

Davacının halen travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon yaşadığı belirtildi.

Ünlü şarkıcı Beyoncé ile evli olan Carter ise açıklamasında "Sadece ailem için üzülüyorum" dedi:

"Eşim ve ben çocuklarımızla oturup konuşmak zorunda kalacağız. Çocuklarımızdan biri, arkadaşlarının basını takip edebileceği ve bu iddiaların niteliği hakkında sorular sorabileceği bir yaşta. Onlara insanların zalimliği ve açgözlülüğünü açıklamak zorundayız."