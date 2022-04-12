Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki milyonlarca dolarlık hukuk savaşının perde arkası - Son Dakika

Jonny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki hukuk savaşının ilk bölümünü Londra'da takip edenler, şimdi ikinci bölüm için gözlerini ABD'nin Virginia eyaletinde Salı günü başlayan davaya çevirdi.

Depp, kendisine iftira edildiği gerekçesiyle İngiltere'de açtığı manevi tazmiat davasını kaybetmişti.

Şimdi 58 yaşındaki oyuncu, Amber Heard'ün Washington Post gazetesinde yayımlanan ev içi şiddet iddiasından dolayı Virginia'da 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Buna karşılık asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Heard ise karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat istedi.

Salı günü ilk duruşması yapılacak olan dava televizyonlardan canlı yayınlanacak.

Tanık olarak dinlenecekler arasında James Franco, Paul Bettany ve Elon Musk gibi ünlülerin adı geçiyor.

Peki bu noktaya nasıl gelindi ve bundan sonra neler bekleniyor?

Nasıl tanıştılar ve nasıl boşandılar?

Tutku Günlükleri (The Rum Diary) adlı filmin setinde tanışan iki Hollywood yıldızı, 2012 başlarında çıkmaya başladı. Çift, 2015'te evlendi.

Fakat nikahtan 15 ay sonra boşanmak için Los Angeles'ta bir mahkemeye başvuran Amber Heard, yanağındaki morartıdan Johnny Depp'i sorumlu tutarak, uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti.

Depp'in kendisine 'şiddet uyguladığını' ve elindeki cep telefonunu 'son gücüyle' yüzüne fırlattığını belirten Amber Heard, ayrıca 'aşırı uçta duygusal, sözel ve fiziki istismara' da maruz kaldığını iddia etti. Heard'ün mahkeme dosyasında 'öfkeli, düşmanca, aşağılayıcı ve tehditkar saldırılara' uğradığı belirtiliyor.

Depp, bu iddiaları reddetti.

Uzaklaştırma kararının görüşüleceği duruşmaya saatler kala, Depp-Heard çifti ortak bir basın duyuru su yayımlayarak aralarında anlaştıklarını söyledi.

Açıklamada, "Tutkularımızın yoğun olduğu, bazen inişli çıkışlı, ama her zaman aşkla bağlı olduğumuz bir ilişkimiz vardı. Taraflardan hiçbiri mali kazanım amacıyla asılsız suçlamalarda bulunmamıştır. Fiziken ya da duygusal olarak zarar verme amacı güdülmemiştir" deniyor.

Boşanma anlaşması uyarınca Johnny Depp, Heard'e 7 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Johnny Depp, Amber Heard'den neden tazminat talep ediyor?

Boşanan taraflar arasında bir müddet sükunet hakimdi.

Şöhret kültürü üzerinde çok sayıda çalışması bulunan gazeteci-yazar Cooper Lawrence, "Her ikisi de kendi yolunda yürüdü gitti. Olay kapandı sandık" diyor.

Fakat Aralık 2018 tarihinde Washingon Post gazetesinde bir makale kaleme alan Amber Heard, kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımladı.

"Yaşadığımız kültürde sesini yükselten kadınların uğradığı gazabı tüm gücüyle hissettim" diye yazan oyuncu şöyle devam etti:

"Erkek tacizinin kurumlar tarafından nasıl korunduğunu anı anına gördüğüm nadir bir bakış nokasındaydım."

Heard, makalede eski eşinden ya da bir başkasından ismiyle bahsetmedi.

Ama bu cümlelerin kendisini hedef alan bir iftira olduğunu öne süren Johnny Depp, kariyerinin zarar gördüğünü ve itibarının "hesaplanamayacak" düzeyde zedelendiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

"Karayip Korsanları" adlı film serisinin yıldız oyuncusu avukatı aracılığıyla, şiddet uygulayan bir erkek olduğu imasının gerçeği yansıtmadığını ve Amber Heard'ün dikkatleri üzerine çekerek kariyerini ilerletme çabasında olduğunu açıkladı.

Bundan önce de bir dava görülmemiş miydi?

Daha Heard'ün makalesi yayımlanmadan önce, İngiltere'nin Sun gazetesi Johnny Depp'ten "karısını döven adam" diye bahsetmişti. Depp, gazeteyi dava etti.

Üç hafta süren iftira davası her ne kadar Depp ve Sun gazetesi arasında geçmiş olsa da, iki eski eşin yargıç önünde hesaplaşması görünümünde cereyan etti.

Hukuk uzmanları, İngiltere kanunlarının ABD'ye kıyasla iftira şikayetinde bulunanlara mahkemede daha çok kazanma şansı tanıdığını söylüyor.

Fakat Depp, Londra'daki davadan yenik ayrıldı.

Kimler tanık?

Çağrılması muhtemel yaklaşık 120 kişilik tanık listesi bir yıldızlar geçidini andırıyor. Aralarında dünyanın en zengin işadamlarından Elon Musk ile Ellen Barkin, Paul Bettany, James Franco gibi sinema oyuncuları var.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın, Amber Heard'in savunması için çağrılması bekleniyor. 2016-2018 yılları arasında Heard ile çıktığı bildirilen Elon Musk, Londra'daki mahkemede okunan telefon mesajlarına göre, Amber Heard'e "7 gün 24 saat güvenlik" sağlayabileceğini yazmıştı.

Sinema oyuncusu James Franco da Amber Heard lehinde çağrılması beklenenler arasında. Heard, Depp ile arasında geçen bir kavgada aldığını iddia ettiği darp izlerini o sırada James Franco'ya itiraf ettiğini söylüyor.

İngiliz aktör Paul Bettany ise, hayatta tanıdığı "en nazik ve kibar" adam diye tanımladığı arkadaşı Johnny Depp'i savunacak. Bettany'nin 2013'te Depp ile arasında geçen telefon yazışmalarının sorgulanması olası.

Gazeteci Cooper Lawrence, "bu dava bir sirk havasında geçecek" diye tahminde bulunuyor.

Altı haftaya kadar uzaması beklenen hukuk savaşında Depp ve Heard'ün birbirleri hakkında Londra'da da gündeme gelen karşılıklı suçlamaları bu sefer televizyon seyircilerinin gözleri önünde masaya yatırılacak.