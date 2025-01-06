Justin Trudeau\'nun İstifa Hazırlıkları

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KANADA Başbakanı Justin Trudeau'nun, partisinde artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle 8 Ocak'ta yapılacak grup toplantısından önce istifa edeceği iddia edildi.

Kanada basını, 9 yıldır görevde olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifa etmeye hazırlandığını duyurdu. Trudeau'nun 'görevden alınmış gibi gözükmemek için istifasını kendi belirleyeceği' bir zamanda duyurmak istediği belirtilen haberde, Parti içindeki artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle 8 Ocak'tan önce istifasını açıklayacağı iddia edildi.