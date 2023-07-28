Juventus, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi - Son Dakika
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Juventus, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi

28.07.2023 20:44

UEFA, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un Avrupa Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un Avrupa Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA, AÇIKLAMA YAPTI

UEFA yaptığı açıklamada, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden bu sezon için men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

20 MİLYON EURO PARA CEZASI VERİLDİ

UEFA, Juventus'u Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men etti. Juventus'a ayrıca 20 milyon euro para cezası verildi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Juventus, Spor, Dünya, Son Dakika

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