Juventus, UEFA tarafından Konferans Ligi'nden men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Juventus, UEFA tarafından Konferans Ligi'nden men edildi

28.07.2023 21:21

UEFA, İtalyan ekibi Juventus'un Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından men edildiğini ve 20 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA, İtalyan ekibi Juventus'un Konferans Ligi'nden men edildiğini ve 20 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı. Juventus, Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2023-2024 sezonunda UEFA organizasyonlarından men edildi. Juventus neden Avrupa'dan men edildi?

JUVENTUS NEDEN AVRUPA'DAN MEN EDİLDİ?

UEFA yaptığı açıklamada, FFP ihlalinde bulunan Juventus'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden bu sezon için men edildiğini ve 20 milyon euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA, Juventus'u Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men etti. Juventus'a ayrıca 20 milyon euro para cezası verildi.

YORUMLAR
500
Juventus, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi Juventus, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi

Juventus, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Juventus, UEFA tarafından Konferans Ligi'nden men edildi - Son Dakika


Son Dakika
22:20 Trabzonspor Başkanı Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuştu
22:16 Ertuğrul Doğan'dan bomba Uğurcan Çakır çıkışı: Türkiye'den hiç bir takım alamaz
22:04 Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürüklemeye çalışan Sarıgül tepki topladı
22:00 Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürükledi
21:30 Kılıçdaroğlu'nun İstifa Etmesi ve Genel Kurul Talebi CHP'de Gündemde
21:26 Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'dan "İmamoğlu" çıkışı: Aday olsa kazanırdı
21:18 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rasyonel Politikaların Meyveleri Devam Ediyor
21:14 Bakan Şimşek: Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altını gördü
21:19 Kılıçdaroğlu, çevrecileri ziyaret etti: İstifa çağrıları sosyal medyada
20:52 Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 22:58:56. #1.11#
SON DAKİKA: Juventus, UEFA tarafından Konferans Ligi'nden men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement