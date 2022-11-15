Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı

15.11.2022 12:05

Kabe'de kayda alınan güvercinin namaz kıldığı iddia edilen görüntü birçok kişi tarafından paylaşıldı ancak hayvanın bu hareketlerinin aslında ölümcül sonuçlar da doğurabilen bir hastalığına yakalandığını gösterdiği belirtildi.

Mekke'de Haremi Şerif'te çekildiği belirtilen güvercin videosu sosyal medyada günün konusu oldu. Namaz kılınan alanda halı üzerindeki güvercinin başını eğdiği görüntüler dikkat çekti.

GÜVERCİN'İN SECDE EDİLDİĞİ İDDAİ EDİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları ve bazı haber siteleri güvercinin görüntülerini "Mekke'de ibretlik görüntü "Güvercin cemaatle birlikte secdeye gitti" başlığıyla paylaştı.

Kabe'de güvercinin cemaatle birlikte secde ettiği iddia edildi! Gerçek çok başka çıktı
Kabe'de güvercinin cemaatle birlikte secde ettiği iddia edildi! Gerçek çok başka çıktı

HAREKETLERİ HASTALIĞA YAKALANDIĞINI İŞARET EDİYOR

Güvercinin bu hareketleri aslında ölümcül sonuçlar da doğurabilen "Sallabaş" hastalığına yakalandığını gösteriyor. Bu hastalığa yakalanan hayvanların görüntülerine bakıldığında güvercinin hareketlerinin benzer olduğu görülebilir. Paylaşıma gelen çoğu yorumda da hayvanın hastalığa yakalandığı belirtiliyor. Paramyxovirüs Newcastle adlı yalancı veba virüsüne çok benzeyen virüsün neden olduğu hastalık güvercinlerde İshal, zayıflama, az yeme, ürkeklik, boynunun eğilmesi, denge kaybı, devrilmek, geri geri gitmek gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Bu hastalığa yakalanan hayvanlar genelde ölür.

Kabe'de güvercinin cemaatle birlikte secde ettiği iddia edildi! Gerçek çok başka çıktı
Kabe'de güvercinin cemaatle birlikte secde ettiği iddia edildi! Gerçek çok başka çıktı

İNSANLARDA KONJOKTİVİTE OLARAK KENDİNİ GÖSTERİR

The Sun gazetesinin konuştuğu veterinerler söz konusu hastalığın insanlara geçmediğini ancak hasta kuşlarla temas eden kişilerin halk arasında 'kırmızı göz' olarak da bilinen konjonktivite yakalanabileceğini vurguladı.

Kabe'de güvercinin cemaatle birlikte secde ettiği iddia edildi! Gerçek çok başka çıktı
Hastalığa yakalanan güvercinlerin görüntüsü
Kabe'de güvercinin cemaatle birlikte secde ettiği iddia edildi! Gerçek çok başka çıktı
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Mekke, Komik - İlginç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika


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