Mekke'de Haremi Şerif'te çekildiği belirtilen güvercin videosu sosyal medyada günün konusu oldu. Namaz kılınan alanda halı üzerindeki güvercinin başını eğdiği görüntüler dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları ve bazı haber siteleri güvercinin görüntülerini "Mekke'de ibretlik görüntü "Güvercin cemaatle birlikte secdeye gitti" başlığıyla paylaştı.
Güvercinin bu hareketleri aslında ölümcül sonuçlar da doğurabilen "Sallabaş" hastalığına yakalandığını gösteriyor. Bu hastalığa yakalanan hayvanların görüntülerine bakıldığında güvercinin hareketlerinin benzer olduğu görülebilir. Paylaşıma gelen çoğu yorumda da hayvanın hastalığa yakalandığı belirtiliyor. Paramyxovirüs Newcastle adlı yalancı veba virüsüne çok benzeyen virüsün neden olduğu hastalık güvercinlerde İshal, zayıflama, az yeme, ürkeklik, boynunun eğilmesi, denge kaybı, devrilmek, geri geri gitmek gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Bu hastalığa yakalanan hayvanlar genelde ölür.
The Sun gazetesinin konuştuğu veterinerler söz konusu hastalığın insanlara geçmediğini ancak hasta kuşlarla temas eden kişilerin halk arasında 'kırmızı göz' olarak da bilinen konjonktivite yakalanabileceğini vurguladı.
Son Dakika › Dünya › Güvercinin Kabe'de cemaatle birlikte secde ettiği öne sürüldü! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika