Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı - Son Dakika
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Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı

26.07.2022 11:53

ABD'nin Massachusetts eyaleti açıklarında kambur balina bir tekneye çarptı. Korku dolu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, Plymouth Liman Sorumlusu Chad Hunter, olayda yaralanmama olmamasını büyük bir şans olarak nitelendirdi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında bir kambur balina 19 metre uzunluğundaki tekneye çarptı. Plymouth Liman Sorumlusu Chad Hunter, balinanın tekneye çarpması sonucu teknede hasar meydana geldiğini ve olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti.

DAHA KÖTÜ SONUÇLARI OLABİLİRDİ

Olayın çok daha kötü sonuçlanabileceğini ifade eden Chad Hunter, "Çocuklar balıkları izlemek için teknenin kenarına eğilmeyi severler. Olayda yaralanan olmaması büyük şans" dedi.

YEMEK BULMAK İÇİN GELİYORLAR

Yetkililer, bölgede hobi amaçlı balıkçılık yapanların çok olması nedeniyle balinaların yemek bulmak için teknelerin yakınına geldiğini söyledi.

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ABD'de kambur balina tekneye çarptı ABD'de kambur balina tekneye çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı - Son Dakika

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