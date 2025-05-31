Kamyon Devrildi, 250 Milyon Arı Serbest Kaldi

ABD'nin Washington eyaletinde kamyon devrilmesi sonucu 250 milyon arı serbest kaldı.
ABD'nin Washington eyaletine bağlı Whatcom ilçesinde, dün devrilen kamyon nedeniyle 250 milyon arının serbest kaldığı bildirildi. Yetkililer bölge sakinlerini arı sürüsünden uzak durmaları konusunda uyardı.
Whatcom İlçesi Şerif Ofisi, kazanın yaşandığı Weidkamp Yolu'nun arıları kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar kapalı kalacağını belirterek, "Arıların kaçma ve sürü oluşturma ihtimali nedeniyle bölgeye girmeyin" uyarısında bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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