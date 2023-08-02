Kanada'da dev buzul kıyıya yaklaştı, yerliler şaşkına döndü

Newfoundland adasında, insanlar kıyıya yaklaşan devasa bir buzulu gözlemledi. Sosyal medyada hızla yayılan videolar, bu devasa buz bloğunun kıyıya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını gösteriyordu. Buzulların öngörülemeyen doğası, onların çekiciliğine katkıda bulunur, çünkü her an sürüklenip uzaklaşabilir, parçalanabilir veya eriyebilirler. Bazı tutkunlar, Iceberg Finder gibi platformlarda en son görüntülemeleri kontrol ederken, diğerleri tesadüflere bel bağlar. Kennedy, buzulları takip etmenin genellikle adanın nefes kesici bölgelerini keşfetmeye yol açtığını belirtiyor.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Yakın zamanda, Kanada'da muazzam bir olay gerçekleşti ve onlarca yerli şaşkına döndü. Newfoundland adasında, insanlar kıyıya yaklaşan buz dağı gözlemledi. Sosyal medyada hızla yayılan videolar, bu devasa buz bloğunun kıyıya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını gösteriyordu.