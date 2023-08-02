Kanada'da dev buzul kıyıya yaklaştı, yerliler şaşkına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada'da dev buzul kıyıya yaklaştı, yerliler şaşkına döndü

02.08.2023 15:28

Küresel iklim değişikliği acil durumunun ortasında dünya, bitki, hayvan ve insan hayatını tehdit eden endişe verici değişimlerle karşı karşıya. Macera sporları fotoğrafçısı Dru Kennedy ve arkadaşı Newfoundland'ın Büyük Kuzey Yarımadası yakınlarındaki popüler bir buzul izleme noktası olan Goose Cove'da sisin dağılmasını sabırsızlıkla bekledi.

Newfoundland adasında, insanlar kıyıya yaklaşan devasa bir buzulu gözlemledi. Sosyal medyada hızla yayılan videolar, bu devasa buz bloğunun kıyıya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını gösteriyordu. Buzulların öngörülemeyen doğası, onların çekiciliğine katkıda bulunur, çünkü her an sürüklenip uzaklaşabilir, parçalanabilir veya eriyebilirler. Bazı tutkunlar, Iceberg Finder gibi platformlarda en son görüntülemeleri kontrol ederken, diğerleri tesadüflere bel bağlar. Kennedy, buzulları takip etmenin genellikle adanın nefes kesici bölgelerini keşfetmeye yol açtığını belirtiyor.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Yakın zamanda, Kanada'da muazzam bir olay gerçekleşti ve onlarca yerli şaşkına döndü. Newfoundland adasında, insanlar kıyıya yaklaşan buz dağı gözlemledi. Sosyal medyada hızla yayılan videolar, bu devasa buz bloğunun kıyıya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını gösteriyordu.

Kopan devasa buz kütlesi, kasabanın kıyısına kadar geldi
YORUMLAR
500

Dünya, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada'da dev buzul kıyıya yaklaştı, yerliler şaşkına döndü - Son Dakika


Son Dakika
14:48 Eda Ece, Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki gösterdi
14:44 Eda Ece, Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'a tepkisiz kalmadı
14:34 Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
14:31 Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması geçirdi
14:17 Kanada'da dev buzul kıyıya yaklaştı, yerliler şaşkına döndü
14:12 Kopan devasa buz kütlesi, kasabanın kıyısına kadar geldi
14:15 Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Yeni Genelkurmay Başkanı belli olacak
14:11 YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Genelkurmay başkanlığı için 3 isim dillendiriliyor
13:30 Disney'in Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesiyle ilgili Ömer Çelik'ten açıklama geldi
13:26 Disney'in Atatürk sansürüne AK Parti'den sert tepki! Yaptırım sinyali verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 15:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada'da dev buzul kıyıya yaklaştı, yerliler şaşkına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement